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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 12 Juni 2026 | 22.34 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 12 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak gemini memiliki visi hidup sendiri dan suka membagikannya dengan orang lain. Gemini merasa perlu untuk berbicara dengan orang lain tentang pandangan yang dimiliki. 

Hari ini, gemini akan dapat berkomunikasi dengan jelas dengan orang-orang di sekitar, dan mereka akan menerima ide-ide gemini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 12 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu mengubah rutinitas hubungan dengan pasangan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Terkait karir, berbanggalah karena gemini akan mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dilakukan.

Sementara itu, gemini akan merasakan peningkatan kesehatan karena menolak untuk mengkhawatirkan banyak hal. Terkait keuangan, luangkan waktu untuk membuat rencana tabungan dan mintalah saran dari profesional jika perlu.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini mungkin merasa lelah dan bosan dengan rutinitas kehidupan percintaan saat ini. Saatnya gemini mengubah rutinitas dengan pergi ke luar kota dengan pasangan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman. Beranilah berpetualang di dunia percintaan dan gemini akan melihat hasil yang positif.

Karir Gemini

Kemungkinan, gemini akan mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dilakukan. Namun, jangan sampai hal ini membuat gemini merasa sombong. Ini saatnya untuk memperoleh keterampilan teknis baru dan berusaha memenuhi harapan perusahaan. 

Editor: Hanny Suwindari
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