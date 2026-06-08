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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 8 Juni 2026 | 17.58 WIB

4 Zodiak Takut Jatuh Cinta Lagi, Melakukan Berbagai Cara agar Tidak Terikat secara Emosional

Ilustrasi sepasang kekasih (Magnific) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih (Magnific)

JawaPos.com - Empat zodiak ini cenderung memasang tembok yang tinggi agar tidak jatuh cinta lagi.

Mereka takut perasaannya akan terluka lebih dalam lagi. Dimana mereka tidak lagi berharap banyak soal cinta.

Mengutip dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang melakukan berbagai cara agar tidak jatuh cinta lagi. 

1. Gemini

Gemini tidak memandang hubungan seperti kebanyakan orang. Mereka senang membiarkan pilihan tetap terbuka karena takut satu orang saja tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Gemini takut jatuh cinta karena bagi mereka, stabilitas terasa membosankan.

2. Virgo

Virgo cenderung mempertahankan tembok yang mereka bangun dan tidak mau menunjukkan kekurangan diri. Masalah kepercayaan dan kecenderungan perfeksionis sering menjadi hambatan terbesar bagi Virgo.

3. Sagittarius

Sagittarius takut memiliki pasangan  yang membatasi kebebasan mereka untuk menjelajah dunia. Sagittarius sangat mandiri dan memiliki atau membatasi kebebasan mereka.

4.Capricorn 

Editor: Candra Mega Sari
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