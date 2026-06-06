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Niko Sulpriyono
Sabtu, 6 Juni 2026 | 20.06 WIB

10 Tanaman yang Konon Membawa Keberuntungan bagi Pemilik Weton Kliwon, Nomor Terakhir Sarat Filosofi Kehidupan

Ilustrasi tanaman (Freepik) - Image

Ilustrasi tanaman (Freepik)

JawaPos.com - Weton merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang hingga kini masih dikenal luas oleh masyarakat. 

Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga dipercaya berkaitan dengan karakter, potensi, hingga kecocokan dengan berbagai unsur alam.

Salah satu weton yang sering dianggap memiliki energi kuat adalah Weton Kliwon

Pemilik weton ini dikenal dalam berbagai kepercayaan masyarakat Jawa sebagai sosok yang memiliki intuisi tajam, pendirian kuat, serta kemampuan memengaruhi lingkungan di sekitarnya. 

Karena itulah, terdapat sejumlah tanaman yang dipercaya memiliki keselarasan energi dengan pemilik Weton Kliwon.

Perlu dipahami bahwa pandangan ini merupakan bagian dari kearifan lokal dan tradisi turun-temurun yang hidup di tengah masyarakat Jawa. 

Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan tersebut, berbagai tanaman berikut tetap memiliki nilai filosofis yang menarik sekaligus mampu mempercantik lingkungan rumah, sebagaimana dilansir dari YouTube Mbah Broto Wijoyo. 

1. Pohon Kelengkeng

Pohon kelengkeng sering dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan hasil kerja keras yang berbuah manis. 

Dalam filosofi Jawa, pohon yang mampu menghasilkan buah dalam jumlah melimpah dianggap sebagai lambang rezeki yang terus bertambah.

Editor: Candra Mega Sari
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