Primbon Jawa Menyebutkan, 7 Weton Ini Berpotensi Meraih Kesuksesan Besar dan Kehidupan yang Lebih Makmur

JawaPos.Com - Keinginan untuk hidup sukses dan berkecukupan menjadi harapan yang dimiliki hampir setiap orang.

Perjalanan menuju kemakmuran memang tidak selalu mudah, tetapi banyak orang percaya bahwa selain usaha dan kerja keras, karakter bawaan seseorang juga memiliki pengaruh terhadap jalan hidup yang dijalaninya.

Dalam budaya Jawa, weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami sifat, potensi, hingga arah perjalanan hidup seseorang.

Primbon Jawa yang diwariskan secara turun-temurun berisi berbagai penafsiran mengenai watak dan peluang yang dimiliki berdasarkan hari dan pasaran kelahiran.

Meski tidak dapat dijadikan patokan mutlak, banyak masyarakat yang memandang primbon sebagai bagian dari kearifan budaya yang menarik untuk dipelajari.

Beberapa weton bahkan sering dikaitkan dengan kemampuan menarik rezeki, keberuntungan dalam pekerjaan, serta peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur.

Dilansir dari kanal Youtube Laras Sukerta, inilah tujuh weton yang menurut berbagai penafsiran Primbon Jawa sering disebut memiliki potensi meraih kesuksesan besar dan kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki semangat juang yang tinggi.

Mereka termasuk pribadi yang tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan atau hambatan dalam hidup.

Karakter ini membuat mereka mampu bertahan dalam berbagai situasi sulit.

Ketika orang lain mulai kehilangan harapan, Senin Pon justru berusaha mencari jalan baru untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam pekerjaan, mereka dikenal rajin dan bertanggung jawab. Sikap tersebut sering membuat mereka dipercaya oleh atasan maupun rekan kerja.

Kepercayaan yang diperoleh perlahan membuka peluang karier yang lebih besar.