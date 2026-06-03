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Niko Sulpriyono
Kamis, 4 Juni 2026 | 00.42 WIB

Rezeki Mendadak atau Peluang Emas? Ini 7 Weton yang Diprediksi Paling Bersinar Sepanjang Juni 2026

Ilustrasi Weton (Freepik) - Image

Ilustrasi Weton (Freepik)

JawaPos.com - Bagi masyarakat Jawa, weton sering kali digunakan sebagai salah satu pedoman untuk membaca energi kehidupan seseorang. 

Meski bukan penentu mutlak nasib, perhitungan weton dalam Primbon Jawa dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, hingga momentum baik yang mungkin terjadi dalam periode tertentu.

Memasuki Juni 2026, sejumlah weton disebut memiliki energi yang cukup kuat dalam urusan rezeki, pekerjaan, hubungan sosial, hingga kesempatan baru. 

Beberapa di antaranya diprediksi mengalami perubahan positif setelah sebelumnya menghadapi berbagai hambatan dan ketidakpastian.

Namun perlu diingat, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai motivasi dan pengingat untuk terus berusaha. 

Keberuntungan sejati tetap datang dari kerja keras, doa, serta keputusan bijak yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut tujuh weton yang diprediksi paling bersinar sepanjang Juni 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube Fitka Channel pada Rabu (03/06).

1. Minggu Wage

Weton Minggu Wage diperkirakan memasuki fase yang cukup cerah sepanjang Juni 2026. 

Energi keberuntungan muncul melalui hubungan sosial dan pertemanan yang semakin terbuka. 

Orang-orang yang sebelumnya menjauh berpotensi kembali hadir membawa kabar baik, bantuan, atau peluang yang tidak terduga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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