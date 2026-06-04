3 Weton yang Tabungannya Banyak Meningkat di Tahun 2026, Hartanya Sampai Tersebar di Mana-Mana

JawaPos.com - Kelimpahan rezeki tentunya jadi salah satu kenimatan tersendiri yang ingin dirasakan oleh banyak orang.

Sayangnya, dalam hidup ini tidak semua dapat kesempatan merasakan atau menjalani salah satu kenikmatan tersebut.

Di antara sedikit orang yang beruntung itu, beberapa diramalkan akan merasakan periode mudah rezeki di tahun 2026.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan tabungannya akan meningkat banyak di tahun 2026 hingga hartanya bisa sampai tersebar di mana-mana.

1. Weton Sabtu Pon

Weton Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16. Dalam kepercayaan primbon, weton ini sering kali termasuk orang yang kaya.

Sejak masih kecil atau bahkan orang tua mereka kerap kali menjalani hidup yang nyaman cukup rezeki.

Menurut perhitungan primbon, di tahun 2026 ini, harta benda mereka diyakini bisa bertambah banyak.

Serangkaian pencapaian mungkin digapai di mana pundi-pundi rupiah kerap kali mengikuti di belakangnya.