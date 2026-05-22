7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Hidup Penuh Kemakmuran dan Kesuksesan Besar, Wetonmu Termasuk?

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sudah diwariskan sejak zaman dahulu dan masih dipercaya hingga sekarang.

Banyak orang meyakini bahwa weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga berkaitan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki garis nasib yang lebih baik dalam urusan rezeki dan kesuksesan.

Pemilik weton ini sering disebut memiliki mental kuat, kemampuan bertahan dalam situasi sulit, dan jalan hidup yang perlahan membawa mereka menuju kemakmuran.

Meski tidak semua langsung menikmati kehidupan nyaman sejak muda, weton tertentu dipercaya memiliki kemampuan bangkit luar biasa.

Mereka mampu mengubah kesulitan menjadi pengalaman berharga hingga akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan.

Dilansir dari kanal Youtube Tv Cirebon, inilah tujuh weton yang dipercaya memiliki garis hidup penuh kemakmuran dan kesuksesan besar menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki wibawa yang kuat dan mudah membuat orang lain merasa segan.

Mereka sering dipercaya mampu menjadi pemimpin karena memiliki cara berpikir yang tenang dan penuh pertimbangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, weton ini juga dikenal pandai menjaga hubungan sosial dan cukup pintar melihat peluang.

Primbon Jawa menyebut Jumat Kliwon memiliki garis rezeki yang besar karena energi keberuntungan mereka cukup kuat.

Meski terkadang harus menghadapi banyak cobaan hidup, weton ini dipercaya selalu mampu bangkit dan memperbaiki keadaan finansialnya.

Semakin bertambah usia, kehidupan mereka biasanya menjadi lebih stabil dan penuh kenyamanan.