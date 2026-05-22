7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Garis Hidup Penuh Kemakmuran dan Kesuksesan Besar, Wetonmu Termasuk?

Ilustrasi weton yang sukses. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sudah diwariskan sejak zaman dahulu dan masih dipercaya hingga sekarang.
Banyak orang meyakini bahwa weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga berkaitan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Dalam kitab primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki garis nasib yang lebih baik dalam urusan rezeki dan kesuksesan.
Pemilik weton ini sering disebut memiliki mental kuat, kemampuan bertahan dalam situasi sulit, dan jalan hidup yang perlahan membawa mereka menuju kemakmuran.
Meski tidak semua langsung menikmati kehidupan nyaman sejak muda, weton tertentu dipercaya memiliki kemampuan bangkit luar biasa.
Mereka mampu mengubah kesulitan menjadi pengalaman berharga hingga akhirnya mencapai kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan.
Dilansir dari kanal Youtube Tv Cirebon, inilah tujuh weton yang dipercaya memiliki garis hidup penuh kemakmuran dan kesuksesan besar menurut primbon Jawa.
1. Jumat Kliwon
Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki wibawa yang kuat dan mudah membuat orang lain merasa segan.
Mereka sering dipercaya mampu menjadi pemimpin karena memiliki cara berpikir yang tenang dan penuh pertimbangan.
Dalam kehidupan sehari-hari, weton ini juga dikenal pandai menjaga hubungan sosial dan cukup pintar melihat peluang.
Primbon Jawa menyebut Jumat Kliwon memiliki garis rezeki yang besar karena energi keberuntungan mereka cukup kuat.
Meski terkadang harus menghadapi banyak cobaan hidup, weton ini dipercaya selalu mampu bangkit dan memperbaiki keadaan finansialnya.
Semakin bertambah usia, kehidupan mereka biasanya menjadi lebih stabil dan penuh kenyamanan.
2. Sabtu Pahing
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah