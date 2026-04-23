6 Shio Menarik Keberuntungan dan Kemakmuran Besar pada 23 April 2026, Ketika Keberanian Melepaskan Menjadi Kunci Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, tidak semua keberuntungan datang dari usaha yang terus dipaksakan. Ada kalanya justru ketika seseorang berhenti, melepaskan, dan mengakhiri sesuatu, energi baru mulai bergerak membawa perubahan yang lebih baik. Inilah momen ketika semesta seolah memberi isyarat bahwa tidak semua hal layak dipertahankan.

Dalam sudut pandang spiritual Tionghoa, ada hari-hari tertentu yang memiliki energi khusus untuk menutup siklus lama. Energi ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang penyelesaian yang membuka jalan baru.

Saat seseorang berani berhenti dari sesuatu yang menguras tenaga batin, di situlah ruang untuk keberuntungan mulai tercipta.

Menurut YourTango.com yang bersumber dari ramalan astrologi Tionghoa oleh Micki Spollen, hari Kamis, 23 April 2026 berada dalam energi “Hari Penutupan” di bawah naungan Kelinci Api.

Energi ini membawa getaran emosional yang kuat—mendorong seseorang untuk benar-benar merasa cukup dan mengakhiri apa yang tidak lagi selaras. Dari situlah, enam shio ini diprediksi mengalami lonjakan keberuntungan dan kemakmuran.

1. Kelinci

Shio Kelinci memasuki fase di mana mereka mulai menarik diri dari sesuatu yang sebelumnya terus mereka pertahankan. Ada momen sederhana, seperti berhenti merespons atau tidak lagi melanjutkan percakapan yang terasa melelahkan. Namun di balik keputusan kecil itu, terjadi perubahan besar dalam energi.

Ketika Kelinci berhenti memberi perhatian pada hal yang tidak seimbang, dinamika langsung berubah. Entah seseorang datang kembali dengan niat yang lebih serius, atau situasi justru mereda dengan sendirinya.

Yang jelas, hati terasa lebih tenang. Dari ketenangan itulah keberuntungan mulai tumbuh, membawa situasi yang lebih selaras dengan keinginan batin.