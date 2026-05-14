10 Tanda Datangnya Keberuntungan dan Kemakmuran dalam Hidup, Salah Satunya Melihat Bintang Jatuh

Benda langit yang jatuh menyerupai meteor. (Antara)

JawaPos.com - Banyak orang meyakini bahwa keberuntungan bisa “terlihat” melalui tanda-tanda tertentu di sekitar kita. Alam dan berbagai kejadian sehari-hari sering dianggap memiliki makna simbolis yang bisa ditafsirkan sebagai pertanda baik maupun kurang baik.

Dalam konteks keberuntungan, ada sejumlah sinyal yang dipercaya menandakan datangnya hal-hal positif dalam hidup seseorang, terutama saat berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan sekalipun.

Mengacu pada GaneshaSpeaks, terdapat berbagai tanda yang disebut sebagai indikator keberuntungan yang bisa dikenali dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika seseorang sedang mengalami hari yang kurang beruntung.

1. Ketika seekor kucing datang ke rumah Anda

Kucing berwarna kuning melambangkan keberuntungan yang tersembunyi di balik kesialan.

Mereka dipercaya sebagai pertanda keberuntungan, sedangkan kucing hitam dan putih melambangkan pengkhianatan dan kematian.

2. Ketika seekor kucing melahirkan di rumah Anda

Kucing yang melahirkan di rumah Anda dianggap sebagai pertanda baik karena dipercaya roh jahat tidak akan pernah masuk ke tempat tinggal tersebut.

Keluarga juga diyakini akan makmur dalam waktu tiga bulan. Oleh karena itu, kelahiran anak kucing dianggap sangat baik untuk keberuntungan.

3. Ketika seekor kupu-kupu terbang ke rumah Anda

Jika seekor kupu-kupu terbang ke rumah Anda, itu menandakan pertanda baik.

Ini umumnya diartikan bahwa Anda akan menerima kabar baik dari tamu penting.