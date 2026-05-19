3 Shio yang Bakal Banyak Ketiban Cuan di Sepanjang Tahun 2026 Menurut Ramalan Feng Shui

JawaPos.com - Dalam ramalan feng shui terbaru, terungkap bila tahun kuda api ini akan jadi periode yang bersahabat bagi para pengusaha.

Segelintir pengusaha dimungkinkan meraih banyak sekali cuan, malahan jauh lebih besar ketimbang yang bisa dihasilkan oleh yang lainnya.

Selama periode ini pula juga dikatakan akan hadir banyak sekali peluang bagi para pemula yang ingin terjun ke dalam dunia usaha.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan akan banyak ketiban cuan di sepanjang tahun 2026 menurut ramalan feng shui.

1. Shio Ular

Salah satu yang diramalkan astrolog akan meraih banyak cuan di sepanjang tahun 2026 adalah mereka yang bershio ular.

Diyakini, mereka dapat menghasilkan banyak sekali keuntungan hingga dirinya makin sejahtera.

Adapun cuan yang didapatkan sebagian besar datang dari bisnis mereka yang laris manis diborong pelanggan.

Astrolog meyakini, keberhasilan tersebut bisa mereka peroleh berkat strategi bisnis yang diambil di waktu yang tepat.