14 Daftar Wisata Paling Hits dan Seru di Jogja: Menawarkan Pemandangan Menarik dan Ragam Aktivitasnya Pun Cocok untuk Semua Usia, Gak Bikin Nyesel! 

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia yang seolah tidak pernah kehilangan daya tariknya.

Kota ini menawarkan kombinasi lengkap antara wisata budaya, panorama alam yang memikat, tempat hiburan modern, hingga spot-spot estetik yang ramai diburu untuk kebutuhan konten media sosial.

Tidak heran jika Jogja selalu menjadi pilihan utama untuk liburan bersama keluarga, perjalanan romantis, gathering bersama teman, hingga solo traveling yang santai dan berkesan.

Keunggulan wisata di Jogja terletak pada variasinya yang sangat luas. Dalam satu perjalanan, Anda bisa menikmati keindahan candi bersejarah, pantai eksotis, kawasan pegunungan dengan udara sejuk, hingga tempat wisata modern yang cocok untuk semua usia.

Anak-anak bisa menikmati wahana bermain, orang dewasa dapat berburu spot foto Instagramable atau healing menikmati panorama alam, sementara keluarga bisa memilih destinasi yang menghadirkan pengalaman lengkap dalam satu tempat.

Selain itu, banyak destinasi wisata di Jogja juga menawarkan harga tiket yang cukup ramah, sehingga cocok untuk berbagai jenis budget perjalanan.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas daftar wisata paling hits dan seru di Jogja yang menawarkan pemandangan menarik, dan aktivitas yang cocok untuk semua usia.

1. HeHa Sky View

HeHa Sky View menjadi salah satu destinasi wisata paling hits di Jogja dengan panorama kota dari ketinggian yang sangat memikat, terutama saat sore hingga malam hari.

Tempat ini terkenal dengan suasana santai yang dipadukan dengan banyak spot foto Instagramable berlatar lampu kota dan perbukitan yang indah.

Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa bersantai di area kuliner yang menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman untuk menemani waktu nongkrong bersama keluarga, pasangan, maupun teman.

Banyak area duduk outdoor yang membuat pengalaman menikmati sunset terasa semakin nyaman dan menyenangkan.

Daya tarik utama HeHa Sky View terletak pada kombinasi panorama alam, konsep modern, dan suasana malam yang romantis.