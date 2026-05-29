9 Pantai di Pacitan yang Enak buat Camping Sambil Liburan Bakar-bakar Malam Hari

rekomendasi tempat camping di pantai buat liburan di Pacitan
JawaPos.com – Pacitan bukan hanya destinasi wisata pantai biasa, kota ini juga menjadi surga bagi para pecinta camping di tepi laut.
Deretan pantainya yang indah dilengkapi dengan camping ground yang luas, cocok untuk menikmati malam dengan bakar-bakar bersama keluarga maupun teman.
Suasana alami yang terjaga, deburan ombak, dan pemandangan matahari terbit atau terbenam menjadikan pengalaman bermalam di sini tak mudah terlupakan.
Dilansir dari laman GoTravelly dan pacitantourism.com pada Jumat (29/5), berikut sembilan rekomendasi tempat camping di pantai buat liburan di Pacitan.
1. Pantai Kasap
Pantai yang berlokasi di kawasan Gumuharjo, Watukarung, Kecamatan Pringkuku ini kerap dijuluki Raja Ampat-nya kawasan ini karena hamparan laut luasnya yang dihiasi banyak pulau karang.
Camping ground di sini cukup luas dengan pemandangan alam yang menakjubkan, namun pengunjung perlu membawa perlengkapan tenda sendiri dari rumah.
Tiket masuk ke pantai ini hanya Rp 10.000 per orang, sangat terjangkau untuk pengalaman berkemah dengan pemandangan seindah ini.
2. Pantai Klayar
Pantai yang terletak di Dusun Kalak, Desa Sendang, Kecamatan Donorojo ini bisa dicapai dengan kendaraan roda dua maupun roda empat karena aksesnya yang cukup mudah dilalui.
