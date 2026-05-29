5 Destinasi Wisata Air Terjun di Pacitan yang Sering Masuk Rencana Liburan Anak Muda, Apa Saja?

JawaPos.com – Pacitan dikenal sebagai destinasi wisata alam yang kaya akan keindahan bawah tanah dan pesisir pantainya.

Namun di balik itu, kota ini juga menyimpan deretan air terjun yang tak kalah memukau dan masih sangat asri.

Dari aliran air berwarna hijau toska hingga air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai, setiap destinasi menawarkan keunikan yang berbeda.

Dilansir dari laman Travelingyuk dan Sanjaya Tour pada Jumat (29/5), berikut lima rekomendasi tempat wisata air terjun buat liburan di Pacitan.

1. Jurug Gringsing

Air terjun ini terletak di Dusun Krajan, Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, dan diresmikan sebagai destinasi wisata pada Maret 2017.

Lokasinya yang masih sangat asri menawarkan udara segar, deburan air yang menenangkan, dan pemandangan alam hijau yang memanjakan mata.

Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung perlu berjalan kaki sekitar 10 menit dari area parkir melewati kawasan hutan yang sejuk.

Berbagai fasilitas tersedia di sini seperti toilet, warung, tempat istirahat, dan sejumlah spot swafoto yang menarik, dengan tiket masuk sebesar Rp 20.000 dan buka setiap hari pukul 07.00 hingga 17.00.