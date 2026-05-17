Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

JawaPos.com — Marco Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 usai Grand Prix Catalunya di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu (17/5/2026). Pembalap Aprilia itu mengoleksi 140 poin dan tetap unggul 13 angka dari Jorge Martin yang gagal memangkas jarak setelah balapan penuh drama dan red flag.

Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 makin panas setelah banyak perubahan terjadi di papan atas klasemen.

Sejumlah pebalap sukses mendulang poin penting, sementara beberapa nama besar justru kehilangan momentum akibat insiden dan hasil minor di Catalunya.

Fabio Di Giannantonio Naik Tajam, Pedro Acosta Tergusur Fabio Di Giannantonio menjadi salah satu pebalap dengan keuntungan terbesar usai seri Catalunya 2026.

Hasil impresif yang diraih pebalap VR46 Ducati tersebut membuatnya naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan total 116 poin.

Tambahan poin penting di Catalunya membuat Di Giannantonio berhasil menyalip Pedro Acosta yang kini turun ke posisi keempat dengan 92 poin.

Selisih 24 poin antara keduanya membuat persaingan perebutan posisi tiga besar mulai terbuka lebar.

Jorge Martin sebenarnya masih menjaga peluang mengejar Marco Bezzecchi di puncak klasemen. Namun, kegagalannya meraih hasil maksimal membuat gap 13 poin tetap bertahan dan memberi keuntungan besar bagi Aprilia.