Update Kondisi Alex Marquez Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Tabrakan Horor MotoGP Catalunya 2026, Balapan Sempat Dihentikan!

Alex Marquez mendapatkan penanganan medis usai mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit Barcelona-Catalunya. (Instagram/@alexmarquez73)
JawaPos.com — Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dilarikan ke rumah sakit usai mengalami kecelakaan mengerikan pada MotoGP Catalunya 2026 di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, Minggu (17/5/2026). Insiden besar yang melibatkan beberapa pembalap membuat balapan dihentikan sementara dengan menyisakan 13 lap.
Balapan utama MotoGP Catalunya 2026 sempat berjalan panas sejak lap awal. Namun situasi berubah dramatis ketika kecelakaan besar terjadi di lintasan lurus menuju Tikungan 10.
Insiden bermula saat Pedro Acosta diduga mengalami masalah teknis pada motornya. Motor KTM milik Acosta tiba-tiba kehilangan tenaga di lintasan lurus menjelang Tikungan 10.
Acosta sempat mencoba memberi isyarat kepada pembalap lain. Namun, posisi Alex Marquez yang terlalu dekat membuat tabrakan tidak terhindarkan.
Benturan keras terjadi saat Alex Marquez menghantam bagian belakang motor KTM milik Acosta. Pembalap asal Spanyol itu kemudian terlempar ke area rumput dan gravel dalam kecepatan tinggi.
Kecelakaan makin parah setelah roda motor Alex Marquez terlepas dan menghantam motor Fabio Di Giannantonio. Situasi itu memicu kecelakaan lanjutan yang juga melibatkan Raul Fernandez.
Tim medis langsung masuk ke lintasan untuk memberikan penanganan darurat. Race Direction kemudian mengibarkan bendera merah demi alasan keselamatan.
Kondisi Alex Marquez menjadi perhatian utama usai kecelakaan tersebut. Pembalap Gresini Racing itu dilaporkan dalam keadaan sadar saat mendapatkan pertolongan medis di sisi lintasan.
Meski demikian, Alex Marquez tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi terkait cedera yang dialami adik dari Marc Marquez tersebut.
