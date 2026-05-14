Primbon Jawa Menyebut 6 Weton Ini Akan Menikmati Kekayaan dan Kehidupan Tenang di Usia Senja: Cek, Wetonmu!

JawaPos.Com - Perjalanan hidup seseorang sering dipercaya berubah seiring bertambahnya usia.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, tidak semua orang langsung menikmati keberuntungan sejak muda.

Sebagian weton justru harus melewati banyak perjuangan sebelum akhirnya merasakan kehidupan yang lebih tenang dan berkecukupan saat usia senja.

Masa muda yang penuh tekanan sering dianggap sebagai proses pembentukan mental dan pengalaman hidup.

Setelah melewati berbagai ujian tersebut, beberapa weton dipercaya mulai menikmati hasil kerja kerasnya ketika usia semakin matang.

Primbon Jawa kuno menyebut bahwa pemilik weton tertentu memiliki garis rezeki yang semakin kuat setelah memasuki usia 50 tahun ke atas.

Kehidupan mereka perlahan berubah menjadi lebih stabil, nyaman, dan dipenuhi ketenangan batin.

Dilansir dari kanal Youtube Mbah Karbit, inilah enam weton yang dipercaya akan menikmati kekayaan dan kehidupan tenang saat usia senja menurut primbon Jawa.

1. Sabtu Pahing

Sabtu Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki semangat juang sangat tinggi.

Pemilik weton ini biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan hidup.

Mereka rela bekerja keras dari bawah demi memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

Masa muda Sabtu Pahing sering dipenuhi perjuangan panjang. Mereka kerap menghadapi tekanan finansial, kegagalan usaha, atau beban hidup yang cukup berat.

Namun dalam primbon Jawa, weton ini dipercaya memiliki garis rezeki yang semakin kuat saat usia bertambah.