Jika Anda Benar-benar Ingin Merasa Percaya Diri, Maka Anda Harus Mengucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Percaya diri bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba atau hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sejak lahir. Dalam psikologi, rasa percaya diri dianggap sebagai hasil dari pola pikir, pengalaman, dan kebiasaan yang dibentuk secara berulang. Artinya, siapa pun bisa meningkatkannya—atau justru menghancurkannya sendiri melalui kebiasaan yang salah.

Banyak orang merasa kurang percaya diri bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tanpa sadar memelihara pola pikir dan perilaku yang melemahkan harga diri mereka. Jika Anda benar-benar ingin menjadi pribadi yang lebih yakin, stabil secara emosional, dan berani mengambil peluang, maka ada beberapa kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 kebiasaan yang menurut psikologi paling sering merusak rasa percaya diri.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Salah satu “pencuri” terbesar rasa percaya diri adalah kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan. Media sosial memperburuk hal ini karena kita terus melihat versi terbaik dari hidup orang lain.

Dalam psikologi sosial, ini disebut social comparison. Ketika Anda terus membandingkan diri dengan orang yang terlihat “lebih sukses”, otak Anda akan cenderung menilai diri sendiri lebih rendah, meskipun perbandingan itu tidak adil.

Masalahnya, Anda hanya melihat “highlight reel” orang lain, bukan perjuangan mereka. Akibatnya, standar Anda menjadi tidak realistis.