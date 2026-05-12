Ingin Merasa Percaya Diri? Maka Anda Harus Mengucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Percaya diri sering dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Ada orang yang tampak begitu yakin berbicara di depan umum, berani mengambil keputusan besar, dan tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Sementara sebagian lainnya merasa canggung, terlalu banyak berpikir, dan sering meragukan diri sendiri.

Namun psikologi modern menunjukkan bahwa rasa percaya diri bukanlah bakat bawaan semata. Kepercayaan diri lebih sering dibentuk oleh pola pikir, pengalaman, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan kata lain, banyak orang sebenarnya tidak kekurangan kemampuan, tetapi terjebak dalam kebiasaan mental yang diam-diam mengikis keyakinan terhadap diri mereka sendiri.

Ironisnya, beberapa kebiasaan ini terasa “normal” karena dilakukan hampir setiap hari. Kita menganggapnya sebagai bentuk kehati-hatian, kerendahan hati, atau cara melindungi diri. Padahal dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut membuat seseorang semakin takut gagal, takut dinilai, dan sulit melihat nilai dirinya sendiri.

Jika Anda benar-benar ingin merasa lebih percaya diri — bukan sekadar terlihat percaya diri di depan orang lain — maka ada beberapa kebiasaan yang perlu ditinggalkan.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (10/5), terdapat tujuh kebiasaan yang menurut psikologi paling sering menghancurkan rasa percaya diri seseorang.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Salah satu musuh terbesar kepercayaan diri adalah kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus. Di era media sosial, kebiasaan ini menjadi semakin parah karena kita terus melihat pencapaian, penampilan, dan kehidupan orang lain yang tampak sempurna.

Tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan standar hidup orang lain.

“Dia lebih sukses.”