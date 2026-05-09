Jika 7 Situasi Ini Tidak Membuat Anda Takut, Anda Lebih Percaya Diri daripada Orang Kebanyakan Menurut Psikologi

seseorang yang nyaman sendirian./ Magnific/lookstudio
JawaPos.com - Kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai kemampuan berbicara lantang, tampil dominan, atau selalu menjadi pusat perhatian.
Padahal dalam psikologi, percaya diri bukan tentang terlihat kuat di depan orang lain, melainkan tentang merasa cukup aman dengan diri sendiri—bahkan ketika berada dalam situasi yang membuat banyak orang merasa cemas, malu, atau terancam.
Orang yang benar-benar percaya diri biasanya tidak selalu paling vokal di ruangan. Mereka justru sering terlihat tenang, stabil, dan tidak terlalu sibuk mencari pengakuan. Mereka mampu menghadapi ketidaknyamanan tanpa kehilangan harga diri.
Menariknya, ada beberapa situasi yang secara psikologis sangat menantang bagi kebanyakan orang. Jika Anda mampu menghadapi situasi-situasi ini tanpa rasa takut berlebihan, kemungkinan besar tingkat kepercayaan diri Anda berada di atas rata-rata.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat tujuh situasi tersebut.
1. Anda Tidak Takut Ditolak
Penolakan adalah salah satu ketakutan sosial terbesar manusia. Otak manusia secara alami ingin diterima karena sejak zaman dulu, diterima kelompok berarti bertahan hidup. Itulah sebabnya banyak orang takut melamar pekerjaan, mengungkapkan perasaan, memulai bisnis, atau bahkan menyampaikan pendapat.
Namun orang yang percaya diri memahami satu hal penting: penolakan bukan penilaian mutlak terhadap nilai dirinya.
Mereka sadar bahwa:
tidak semua orang akan menyukai mereka,
tidak semua peluang cocok untuk mereka,
dan tidak semua usaha akan berhasil.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau