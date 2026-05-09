Jika 7 Situasi Ini Tidak Membuat Anda Takut, Anda Lebih Percaya Diri daripada Orang Kebanyakan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering disalahartikan sebagai kemampuan berbicara lantang, tampil dominan, atau selalu menjadi pusat perhatian.

Padahal dalam psikologi, percaya diri bukan tentang terlihat kuat di depan orang lain, melainkan tentang merasa cukup aman dengan diri sendiri—bahkan ketika berada dalam situasi yang membuat banyak orang merasa cemas, malu, atau terancam.

Orang yang benar-benar percaya diri biasanya tidak selalu paling vokal di ruangan. Mereka justru sering terlihat tenang, stabil, dan tidak terlalu sibuk mencari pengakuan. Mereka mampu menghadapi ketidaknyamanan tanpa kehilangan harga diri.

Menariknya, ada beberapa situasi yang secara psikologis sangat menantang bagi kebanyakan orang. Jika Anda mampu menghadapi situasi-situasi ini tanpa rasa takut berlebihan, kemungkinan besar tingkat kepercayaan diri Anda berada di atas rata-rata.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (7/5), terdapat tujuh situasi tersebut.

1. Anda Tidak Takut Ditolak

Penolakan adalah salah satu ketakutan sosial terbesar manusia. Otak manusia secara alami ingin diterima karena sejak zaman dulu, diterima kelompok berarti bertahan hidup. Itulah sebabnya banyak orang takut melamar pekerjaan, mengungkapkan perasaan, memulai bisnis, atau bahkan menyampaikan pendapat.

Namun orang yang percaya diri memahami satu hal penting: penolakan bukan penilaian mutlak terhadap nilai dirinya.

Mereka sadar bahwa: