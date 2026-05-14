Primbon Jawa Menyebut, 8 Weton Ini Memiliki Aura Rezeki Kuat dan Sulit Hidup Miskin, Wetonmu Termasuk?

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam budaya Jawa sudah diwariskan turun-temurun sejak zaman dahulu.
Banyak masyarakat percaya bahwa weton bukan sekadar hari lahir, tetapi juga mencerminkan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.
Dalam primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki aura rezeki yang sangat kuat, bahkan disebut sulit miskin.
Pemilik weton ini sering disebut lebih mudah mendapatkan peluang, bantuan, atau jalan keluar ketika menghadapi kesulitan hidup.
Meski bukan berarti hidup mereka selalu mulus tanpa masalah, weton-weton tertentu diyakini memiliki energi keberuntungan yang membuat mereka sulit hidup miskin terlalu lama.
Ketika jatuh, mereka dipercaya lebih cepat bangkit dan kembali menemukan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dilansir dari kanal Youtube Jagad Kejawen, inilah delapan weton yang dalam primbon Jawa dipercaya memiliki aura rezeki kuat dan kehidupan finansial yang cenderung terus membaik seiring waktu.
1. Senin Legi
Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki sifat lembut, tenang, dan mudah membuat orang lain nyaman.
Mereka biasanya tidak suka mencari musuh dan lebih senang menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.
Dalam primbon Jawa, sifat inilah yang dipercaya menjadi salah satu pembuka rezeki terbesar bagi Senin Legi.
Banyak orang percaya bahwa pemilik weton ini sering mendapatkan pertolongan saat hidup sedang sulit.
Rezeki mereka kerap datang melalui teman, keluarga, relasi kerja, atau orang-orang yang pernah mereka bantu sebelumnya.
Dalam pekerjaan, Senin Legi dikenal teliti dan bertanggung jawab. Karena sifat tersebut, mereka sering dipercaya memegang tanggung jawab penting.
Meski hidup pernah mengalami kesulitan ekonomi, weton ini dipercaya selalu menemukan jalan untuk kembali bangkit perlahan.
