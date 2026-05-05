Pikirannya Sulit Ditebak, Intip 9 Cara Orang-orang Introvert Memberi Sinyal Ingin Sendirian Tanpa Mengucap Sepatah Kata

JawaPos.com – Terkadang, perbedaan antara menghormati privasi dan tidak peka terhadap kebutuhan seseorang untuk menyendiri sangatlah tipis.

Dalam hal ini, para introvert memiliki cara tersendiri untuk memberi tanda bahwa mereka ingin menikmati waktu sendiri tanpa harus berbicara.

Mengutip dari Geediting, berikut sembilan cara halus yang dilakukan kaum introvert untuk menunjukkan keinginan menyendiri tanpa mengucapkan kata-kata.

1. Bahasa tubuh yang halus

Sering kali, seorang introvert akan menggunakan bahasa tubuh untuk memberi sinyal kebutuhan akan kesendirian.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang halus seperti menjauhkan tubuh dari orang lain, menghindari kontak mata, atau membenamkan diri dalam buku atau ponsel.

2. Headphone adalah tanda universal

Bagi kaum introvert, menggunakan headphone jadi cara efektif dan tidak konfrontatif untuk menciptakan sedikit ruang pribadi.

Entah sedang mendengarkan musik atau tidak, earbuds atau headphone berfungsi sebagai pesan yang jelas bahwa ingin dibiarkan sendiri untuk sementara waktu.

3. Mereka menghindari daerah dengan lalu lintas padat

Kaum introvert sering bersikap strategis tentang ruang fisik yang mereka pilih. Ini bisa menjadi cara halus namun efektif untuk mengisyaratkan kebutuhan akan kesendirian.

Mereka lebih sensitif terhadap rangsangan eksternal, yang berarti tempat ramai dan bising bisa membuat kewalahan.

4. Sedang berpikir keras