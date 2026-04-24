Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 24 April 2026 | 22.00 WIB

4 Zodiak yang Menjadi 'Safe Place' untuk Introvert, Menghargai Persahabatan Tanpa Perlu Banyak Kata

Ilustrasi persahabatan/freepik

JawaPos.com-Menjadi seorang introvert terkadang sulit jika harus membagi waktu untuk hangout dan me time. Namun bagi orang dengan zodiak tertentu, konon bisa menjadi sangat mudah.

Saat anda membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi, beberapa zodiak ini sangat cocok dengan sosok introvert yang sedang membutuhkan tempat aman atau 'safe place'. Mereka tidak akan memaksa anda untuk melakukan hal-hal di luar zona nyaman.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut adalah sosok yang paling cocok bersahabat dengan introvert.

Taurus tidak membutuhkan sesuatu yang mewah atau mencolok untuk merasa bahagia. Mereka bisa menikmati waktu bersama anda di mana saja dan dalam situasi apapun. Bahkan jika anda hanya membaca buku atau sibuk dengan laptop masing-masing. Mereka senang hanya dengan kehadiran anda di dekat mereka.

Cancer selalu siap membantu. Mereka dengan senang hati akan melakukan apapun untuk anda. Bahkan sering kali anda tidak perlu meminta karena mereka akan menawarkan bantuan lebih dahulu. Jika anda ingin pergi keluar, mereka akan ikut. Jika anda tetap di rumah mereka juga akan tinggal.

Leo nyaman dengan sosok introvert dan mampu menghargai mereka. Leo percaya bahwa anda memiliki kehidupan sendiri. Meski leo sangat vokal, namun mereka juga sangat menghargai pendapat dan pemikiran seorang introvert. Leo juga akan menemukan cara seru tanpa harus keluar rumah.

Aquarius tidak akan menyalahkan anda jika temannya membutuhkan me time. Mereka tidak akan tersinggung jika anda mengatakan ingin diam di rumah. Mereka justru lebih menghargai kejujuran daripada kepura-puraan.

***

Editor: Novia Tri Astuti
