Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 13 Mei 2026 | 03.19 WIB

4 Zodiak Perlu Memperhatikan Kesehatan Mental, Rentan Burnout karena Bekerja Keras 24 Jam Nonstop

Ilustrasi burnout/freepik

JawaPos.com-Tidak ada yang salah saat memiliki impian yang besar. Namun anda juga tidak boleh bekerja terlalu keras sampai burnout.

Hidup hanya untuk bekerja berdampak pada hubungan yang tidak baik dengan keluarga, pasangan, teman dekat, memberikan efek lelah (burnout), sampai membawa dampak kesepian dan kehilangan rasa bahagia dalam hidup.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang perlu mengutamakan kesehatan mental supaya mereka tidak burnout saat bekerja.

Aries ingin memanfaatkan setiap detik sebaik mungkin. Namun, jangan sampai anda mengabaikan kesehatan mental hanya karena merasa istirahat adalah sesuatu yang tidak produktif. Anda perlu waktu untuk mengisi ulang energi, bersantai, dan menenangkan diri.

capricorn  sering menyingkirkan rasa tidak nyaman saat merasa di dalam waktu sulit. Jika anda terus memaksakan diri sampai burnout, nanti anda justru tidak mampu melakukan apapun. Kesehatan mental juga perlu diperhatikan, karena pekerjaan bukanlah segalanya.

Sagittarius justru menyukai jadwal sibuk dan penuh tantangan. Beristirahat bukan berarti menyerah. Itu adalah bentuk self-love. Anda tetap diperbolehkan untuk bekerja keras. Namun,pastikan memberikan tubuh waktu untuk beristirahat.

Aquarius rela mengorbankan banyak hal demi mencapai mimpi besar. Anda juga perlu membagi waktu untuk pekerjaan, teman, keluarga, dan hobi. Jangan menjadikan seluruh hidup hanya berpusat pada pekerjaan anda.

***

Editor: Novia Tri Astuti
