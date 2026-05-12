Jangan salah Paham! 9 Weton Ini Raih Kekayaan dari Pekerjaan Bukan dari Hal yang Lain

Ilustrasi Kekayaan Meluap (jcomp/freepik) JawaPos.com - Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, tidak sedikit orang yang kerap disalahpahami saat memperoleh kekayaan dalam waktu singkat, terutama jika mereka memiliki weton yang dianggap membawa keberuntungan besar. Kondisi ini sering memunculkan prasangka negatif dari lingkungan sekitar. Padahal, beberapa weton dipercaya memiliki kemampuan alami dalam bekerja, pandai melihat peluang, serta gigih membangun karier. Karena itu, harta yang mereka peroleh diyakini berasal dari usaha dan kerja keras, bukan dari praktik pesugihan atau cara instan lainnya. Selain dikenal tekun, mereka juga mempunyai daya tarik tersendiri yang membantu membuka jalan menuju kesuksesan dan kesejahteraan hidup. Rezeki yang datang pun dianggap sebagai hasil dari perjuangan yang konsisten. Oleh sebab itu, tidak seharusnya seseorang langsung memberikan penilaian buruk hanya karena melihat keberhasilan orang lain. Bisa saja, kesuksesan tersebut diraih melalui langkah yang lebih matang, berani, dan penuh perhitungan. Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur pada Selasa (12/5), terdapat sembilan weton yang dipercaya memperoleh kekayaan dari hasil pekerjaan dan usaha sendiri menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon memiliki neptu sebelas, berasal dari hari Selasa bernilai tiga dan pasaran Kliwon bernilai delapan.

Pribadi dengan hari kelahiran ini dianugerahi sifat mandiri, pemikiran tajam, dan intuisi yang kuat sehingga mampu membaca situasi secara akurat.

Orang-orang Selasa Kliwon sering mendapatkan aliran rezeki dari kreativitas mereka, terutama ketika berkarya sesuai bakat alami mereka dalam menciptakan nilai dari ide sederhana.

Mereka tidak perlu berlari kencang mengejar dunia karena kehidupan yang perlahan mendekat pada mereka, membuka peluang melalui ketenangan dan kemampuan membaca tanda kehidupan.

2. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu empat belas, dengan nilai tujuh dari hari Rabu dan tujuh dari pasaran Pon.

Kepribadian orang Rabu Pon dikenal kuat dan berkarisma, memadukan kecerdasan, kemandirian dan intuisi tajam dengan aura spiritual yang membuat mereka disegani.

Jalan rezeki mereka sering datang melalui jalur tak terduga berkat kepekaan membaca peluang dan momentum, memungkinkan mereka sukses di bidang kreativitas, seni, teknologi, atau usaha mandiri.

Dalam primbon Jawa, mereka dicatat mampu mengadakan finansial dengan cara mengejutkan, mengalirkan stabilitas ekonomi tanpa kerja keras melelahkan karena tahu cara memanfaatkan peluang pada waktu yang tepat.