3 Pasang Zodiak yang Ditakdirkan Berjodoh, Tidak Tergantikan Sampai Maut Memisahkan

JawaPos.com- Tiga pasang zodiak ini seperti ditakdirkan semesta untuk bersama. Mereka memiliki banyak kecocokan yang bisa membuat hidup mereka lebih mudah. Tiga pasang zodiak ini saling bisa memahami satu sama lain.

Itulah yang membuat mereka terlihat seperti sudah berjodoh sejak pertemuan pertama, berdasarkan informasi dari laman collective.world.

Sagittarius dan gemini

Sagittarius dan gemini bisa menjadi pasangan yang serasi karena sama-sama memiliki jiwa petualang. Mereka tidak akan merasa tertekan di dalam hubungan karena keduanya saling menghargai kebutuhan. Selain itu, mereka juga terus mendukung satu sama lain.

Capricorn dan scorpio

Scorpio adalah sosok yang lebih emosional dari capricorn.keduanya sama-sama loyal dan pekerja keras. Perasaan mereka berdua yang justru membuat keduanya lebih mudah untuk saling memahami, dan membangun kepercayaan satu sama lain.

Libra dan libra

Keduanya mampu saling menyeimbangkan dengan baik. Hubungan mereka juga dibangun atas dasar rasa pengertian, kepercayaan, dan keadilan yang kuat. Tidak heran jika sesama libra adalah pasangan yang paling cocok.