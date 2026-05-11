4 Zodiak Berpura-Pura Move On Padahal Masih Menyimpan Luka, Sulit Jujur dengan Perasaan Sendiri

JawaPos.com-Keempat zodiak berikut ini terlihat move on dengan cepat. Namun, pada kenyataannya mereka masih menyimpan rasa sakit hati yang mendalam.

Bagi mereka terlihat bahagia lebih cepat dari mantan merupakan suatu pencapaian. Selain karena gengsi, mereka melakukannya demi menutupi rasa sakit hati yang masih utuh.

Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini sering pura-pura move on, padahal masih menyimpan luka batin yang mendalam.

Leo

Leo sebenarnya tidak pernah benar-benar sendiri karena selalu memiliki lingkaran pertemanan. Oleh karena itu, leo sering langsung menyibukkan diri dengan aktivitas sosial demi pulih dari rasa sakitnya. Mereka jarang menunjukkan seberapa besar luka dan kecewa yang sebenarnya dirasakan. Semakin leo menutupi rasa sakit dengan aktivitasnya, maka semakin sulit bagi mereka untuk benar-benar memproses emosinya sendiri.

Virgo

Virgo merasa harus menjaga citra dirinya. Mereka sering berpura-pura move on karena gengsi dan rasa tidak percaya diri. Mereka juga berusaha mempertahankan citra tersebut di hadapan orang lain demi menjaga harga diri.

Scorpio

Scorpio membutuhkan waktu untuk benar-benar mempercayai seseorang. Mereka biasanya mencoba menghibur diri melalui perhatian dari orang baru,terutama perhatian dari crush mereka yang lain. Namun, semua itu hanya cara mereka untuk mengisi waktu, sebelum akhirnya benar-benar pulih.

Sagittarius

Sagittarius selalu punya rencana cadangan setelah putus. Mereka bisa pindah kota, mengambil kursus, atau bekerja di tempat lain. Sagittarius selalu punya pelarian lain untuk menutupi rasa sakit hati.