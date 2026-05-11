3 Zodiak Pilih Menggembok Rapat Hatinya, Takut Semuanya Berakhir dengan Perpisahan

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut memiliki trust issue yang tinggi. Mereka takkut dikhianati dan ditinggalkan.

Mereka sering berjuang melawan rasa takut ditinggalkan di dalam hubungan asmaranya. Namun, mereka tetap tidak mampu. Ketiganya lebih memilih untuk memasang tembok pertahanan agar tidak bisa didekati oleh siapapun.

Mengutip informasi dari laman collective.world tiga zodiak berikut akan mengunci rapat hatinya, berlindung di balik kata takut akan perpisahan.

Cancer

Cancer butuh waktu sampai harus membuka diri. Alasannya, cancer tidak ingin melihat orang yang mereka cintai pergi begitu saja, sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk melindungi dirinya. Mereka memilih untuk tidak memberi kesempatan apapun pada setiap orang yang mencoba mendekati mereka.

Gemini

Gemini dikenal mudah bersosialisasi. Meski begitu, gemini memiliki dua kepribadian yang bergantung pada rasa penerimaan orang lain. Pengalaman ditinggalkan terasa sangat menyakitkan bagi gemini. Mereka bukan hanya merasa ditolak, tetapi juga seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri.

Scorpio

Scorpio merasa trauma setelah dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Seseorang harus berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan mereka lagi. Meski demikian, saat mereka membuka hati pada seseorang, bukan berarti rasa takut itu akan hilang begitu saja.