Ramalan Zodiak Capricorn 11 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang cukup menantang bagi Capricorn. Berbagai aktivitas berjalan dengan ritme yang lebih padat dari biasanya sehingga membuat Anda perlu bekerja ekstra keras untuk menjaga keseimbangan.

Meski hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya memuaskan, Capricorn tetap disarankan untuk menjalani hari dengan tenang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Sikap sabar dan realistis akan membantu Anda menghadapi tekanan yang muncul.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Senin (11/5), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini cenderung berjalan biasa saja dan membutuhkan lebih banyak kehati-hatian. Beberapa situasi mungkin tidak berkembang sesuai harapan sehingga membuat Anda merasa kurang nyaman atau terbebani. Karena itu, hindari mengambil keputusan penting secara emosional.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal komunikasi. Anda berpotensi kehilangan kesabaran saat berbicara dengan pasangan sehingga memicu kesalahpahaman kecil.

Agar hubungan tetap harmonis, cobalah lebih tenang dalam menyampaikan pendapat dan hindari memperbesar persoalan sepele. Sikap saling memahami akan membantu menjaga kedekatan dengan pasangan.

Karier Capricorn

Karier dan pekerjaan terasa cukup menekan hari ini. Jadwal yang padat serta tuntutan menyelesaikan tugas dalam waktu singkat bisa membuat Anda merasa kelelahan.

Meski tidak mudah, Anda tetap perlu menjaga fokus agar pekerjaan tidak menumpuk. Mengatur prioritas dengan baik akan membantu Anda menyelesaikan tanggung jawab secara lebih efektif.

Kesehatan Capricorn

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian, terutama akibat stres dan tekanan aktivitas. Rasa pegal atau nyeri pada area kaki kemungkinan muncul karena tubuh kurang mendapatkan waktu istirahat yang cukup.