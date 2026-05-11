Ramalan Zodiak Libra 11 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi bahwa tampaknya akan menjadi momen yang cukup menantang bagi Libra. Beberapa hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan, sehingga membuat suasana hati menjadi kurang stabil dari biasanya.

Perasaan ragu dan kurang percaya diri bisa muncul di tengah aktivitas yang padat. Namun, Libra tetap perlu menjaga ketenangan agar tidak terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Dengan sikap yang lebih sabar dan terukur, situasi yang terasa berat perlahan dapat diatasi.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (11/5), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini menuntut Anda untuk lebih berhati-hati dalam bersikap maupun bertindak. Ada kemungkinan muncul rasa kehilangan atau kekhawatiran berlebihan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi mengalami sedikit ketegangan. Komunikasi dengan pasangan terasa kurang lancar, terutama karena adanya persoalan keluarga atau masalah pribadi yang ikut memengaruhi suasana hati.

Bagi Libra yang masih sendiri, sebaiknya hindari terlalu memaksakan pendekatan baru jika kondisi emosional belum stabil. Fokus memperbaiki suasana hati akan membantu Anda lebih nyaman dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Karier Libra

Karier dan pekerjaan berjalan cukup menantang. Anda mungkin merasa sulit mencapai target yang diinginkan karena kurangnya perencanaan yang matang dalam menyelesaikan tugas.

Situasi ini membuat pekerjaan terasa lebih berat dan berpotensi menyebabkan keterlambatan. Cobalah menyusun prioritas dengan lebih teratur agar tanggung jawab dapat diselesaikan secara bertahap tanpa menambah tekanan.

Kesehatan Libra

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian lebih, terutama yang berkaitan dengan mata. Rasa tidak nyaman atau kelelahan pada area penglihatan kemungkinan muncul akibat aktivitas yang terlalu padat.