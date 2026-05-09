Ramalan Zodiak Aquarius 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi perlu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin dan pendekatan yang lebih realistis. Emosi yang berlebihan justru dapat membuat masalah terasa lebih rumit dari yang sebenarnya.

Menjaga ketenangan dan rasa percaya diri akan sangat membantu Aquarius melewati tantangan sepanjang hari. Sesekali meluangkan waktu untuk bersantai juga penting agar pikiran tetap jernih dan tidak mudah tertekan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Sabtu (9/5), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari) Secara umum, hari ini menuntut Anda untuk lebih praktis dalam mengambil keputusan. Beberapa keadaan mungkin memancing emosi, tetapi Anda disarankan untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Mengendalikan diri dengan baik akan membantu Anda menghadapi masalah hari ini.

Cinta Aquarius Kehidupan asmara berpotensi dipengaruhi suasana hati yang sensitif. Anda mungkin lebih mudah terbawa perasaan dan tanpa sadar melampiaskan emosi kepada pasangan.

Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat memengaruhi keharmonisan hubungan. Karena itu, penting untuk berbicara dengan tenang dan tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru.

Karier Aquarius Karier membutuhkan perhatian ekstra, terutama dalam menjaga kualitas pekerjaan. Anda perlu lebih teliti agar terhindar dari kesalahan yang dapat menghambat hasil kerja.

Selain itu, kemungkinan muncul gangguan dari rekan kerja yang membuat konsentrasi sedikit terganggu. Tetap fokus pada tanggung jawab utama akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.