Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 9 Mei 2026 | 16.59 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Hidup zodiak aquarius mungkin perlahan-lahan kembali ke jalur yang benar setelah mengalami gejolak. Aquarius akan berada dalam suasana hati yang menyenangkan, dan orang-orang terkasih akan membuat aquarius tetap bersemangat. 

Aquarius tahu betapa kerasnya telah bekerja untuk mempertahankan hubungan baik. Sekarang, yang harus aquarius lakukan hanyalah menjaganya agar tetap berjalan ke arah yang sama. Semua upaya aquarius untuk memupuk komunikasi dan kasih sayang, akan membuahkan hasil.

Zodiak pisces akan menikmati beberapa momen menyenangkan hari ini. Pisces juga akan segera memiliki kesempatan untuk bepergian ke luar negeri, baik untuk melakukan perjalanan bisnis maupun liburan. 

Perjalanan ini akan bermanfaat dan memungkinkan pisces untuk melepaskan diri dari rutinitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, penting untuk memperhatikan pola pengeluaran, karena hal itu patut dikhawatirkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 9 Mei 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius tidak perlu membandingkan pasangan dengan orang lain dan fokuslah pada apa yang ada. Terkait karir, kemampuan komunikasi dan memimpin akan membantu aquarius menduduki posisi penting secara profesional.

Sementara itu, cobalah terhubung dengan sisi spiritualitas serta temukan cara untuk membawa kedamaian jangka panjang. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi investasi properti, namun pastikan aquarius meminta bantuan dari agen properti ahli.

Cinta Aquarius

Cobalah fokus pada hubungan saat ini, daripada memikirkan orang lain yang untuk menjadi pasangan yang sempurna. Hubungan akan menderita jika aquarius terus-menerus membandingkan pasangan dengan orang lain. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 9 Mei 2026: Rezeki Mulai Mengalir, Tapi Hindari Pengeluaran Berdasarkan Emosional - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 9 Mei 2026: Rezeki Mulai Mengalir, Tapi Hindari Pengeluaran Berdasarkan Emosional

Sabtu, 9 Mei 2026 | 02.50 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 9 Mei 2026: Emosi Perlu Dijaga, Pengeluaran Jangan Berlebihan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 9 Mei 2026: Emosi Perlu Dijaga, Pengeluaran Jangan Berlebihan

Jumat, 8 Mei 2026 | 22.09 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 8 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 8 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Jumat, 8 Mei 2026 | 22.06 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore