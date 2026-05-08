4 Zodiak yang Sering Mengalami Krisis Kepercayaan Diri dan Merasa Tidak Layak Atas Pencapaian Mereka Sendiri

JawaPos.com-Beberapa orang masih merasa bahwa saat anda sudah mendapatkan pekerjaan impian, tetapi sadar bahwa sebenarnya tidak layak di posisi itu.
Ketakutan tersebut biasanya muncul saat diri sendiri merasa anda tidak cukup pantas mendapatkan kehidupan yang dijalani saat ini.
Kecemasan ini membuat anda merasa tidak cukup baik, dan berpura-pura menunggu sampai semua orang sadar bahwa anda tidak pantas.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini merasa tidak pantas dengan semua pencapaian yang telah mereka lakukan.
Cancer
Cancer tetap merasa dirinya tidak cukup baik. Mereka khawatir tidak pantas menerima apresiasi tersebut dan takut suatu hari orang-orang akan sadar bahwa mereka tidak seberharga itu. Sayangnya tidak banyak yang bisa dilakukan orang lain sampai cancer benar-benar percaya diri.
Leo
Saat leo mulai merasa gagal, rasa percaya diri mereka ternyata sangat rapuh. Bukan pujian yang membuat mereka merasa rendah diri, tetapi ketika apresiasi mulai berkurang. Padahal, mendapatkan pujian tanpa henti tentu tidak realistis. Oleh karena itu, leo perlu belajar membangun rasa percaya diri di dalam dirinya sendiri.
Virgo
Virgo dikenal sebagai pekerja keras yang disiplin. Virgo bisa tiba-tiba merasa dirinya menjadi sosok terburuk dan takut semua orang akan mengetahuinya. Perasaan itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa etos kerja mereka sangat ekstrem.
Capricorn
Capricorn akan tetap merasa insecure meskipun mereka sudah bekerja mati-matian dan menerima banyak pujian. Mereka tetap terjebak diantara perasaan pantas untuk mendapatkan apresiasi, tapi sekaligus takut sebenarnya mereka tidak layak. Capricorn mengalami tekanan dan stres berlebih.
