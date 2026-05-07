Ramalan Zodiak Mingguan Aries, Taurus, Gemini, Cancer: Simak Peluang Mengejutkan dan Arah Hidup Baru Anda!

JawaPos.com — Ramalan zodiak mingguan kali ini menyoroti perubahan energi pada pemilik bintang Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer yang berdampak pada pekerjaan, keuangan, dan hubungan.

Periode pekan ini menghadirkan dinamika yang cukup kuat terutama dalam aspek kesadaran diri dan perubahan pola pikir. Setiap zodiak diprediksi menghadapi momen penting yang dapat memengaruhi langkah ke depan.

Menariknya, sejumlah tanda zodiak justru didorong untuk tidak terburu-buru mengejar hal baru, melainkan menata ulang fondasi yang sudah ada. Hal ini menjadi kunci agar keputusan yang diambil lebih matang dan tidak dipengaruhi emosi sesaat.

Dilansir dari Newcity, Kamis (7/5), ramalan zodiak pekan ini menyoroti pentingnya refleksi, keberanian mengambil keputusan, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang datang secara tiba-tiba namun membawa peluang baru.

1. Aries (21 Maret–19 April): Waktu untuk Evaluasi, Bukan Mengejar Hal Baru

Aries berada pada fase refleksi yang cukup dalam pekan ini. Alih-alih mengejar sesuatu yang baru, Anda justru diminta untuk memahami kembali apa yang sudah dimiliki.

Dalam pekerjaan, evaluasi pengalaman sebelumnya akan jauh lebih membantu dibanding memaksakan strategi baru yang belum matang.

Secara keuangan, kondisi relatif stabil selama Anda mampu menahan dorongan untuk ikut tren atau fomo.

Dalam hubungan asmara, introspeksi menjadi kunci untuk memahami kebutuhan diri sebelum menuntut lebih dari pasangan. Hari terbaik Anda jatuh pada Jumat, dengan warna keberuntungan biru dan angka hoki 2.