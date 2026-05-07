Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 7 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Segala sesuatunya tampak berjalan lancar untuk zodiak libra. Kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi akan membantu libra terus berada di jalur menuju kesuksesan.

Jangan melupakan apa yang telah dilalui untuk sampai sejauh ini dan jangan biarkan ego mengambil alih. Hal ini akan memastikan rasa hormat dan ketenaran yang berkelanjutan.

Hari ini, zodiak scorpio harus menghindari situasi yang membuat diri sendiri merasa tidak nyaman. Pertahankan sikap yang baik dan jauhi masalah yang tidak perlu.

Jangan berpura-pura menjadi orang lain atau pergi ke tempat yang tidak ingin dikunjungi. Ingatlah bahwa menyendiri terkadang lebih baik, daripada berada di sekitar orang-orang yang membuat scorpio sedih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 7 Mei 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu berhati-hati dalam memilih pasangan dan jangan sampai memilih orang yang salah untuk diri sendiri. Terkait karir, libra perlu sedikit lebih berusaha san menghindari kemalasan agar dapat memenuhi tenggat waktu pekerjaan.

Sementara itu, berolahragalah secara rutin dan nikmati udara segar untuk menjaga pikiran tetap tenang serta jernih. Terkait keuangan, libra akan memperoleh keuntungan saat melakukan pembelian tanah, properti, atau tempat usaha komersial.