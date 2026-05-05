4 Zodiak yang Perlu Berdamai dengan Masa Lalu, Saatnya Melepaskan Dendam dan Amarah yang Tertinggal

Ilustrasi amarah/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak ini dikenal karena sifatnya yang keras kepala dan cenderung pendendam.
Mereka tidak pernah mau menerima kritik konstruktif, dan justru menganggapnya sebagai serangan pribadi.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak berikut ini perlu melepaskan dendam, dan hidup dengan cara mereka sendiri.
Aries
Aries anda selalu siap mengambil alih dan membuat sesuatu dapat terjadi. Namun, anda juga bisa cukup impulsif dan kompetitif, sehingga cenderung menganggap setiap sindiran sebagai tantangan pribadi. Daripada terus berusaha membuktikan pada orang yang salah,fokuslah pada hal-hal yang benar-benar membuat anda bahagia. Salurkan energi besar yang anda miliki, ke hal-hal yang memberi kebahagiaan dalam hidup anda.
Leo
Keinginan anda besar saat muncul perasaan menjadi yang diinginkan. Daripada terjebak pada persaingan dengan orang lain, fokuslah untuk mengembangkan bakar dan keunikan anda sendiri. Anda sudah bersinar dengan cara yang terbaik,sehingga tidak perlu meredupkan cahaya orang lain agar terlihat lebih terang.
Scorpio
Scorpio harus mulai untuk melepaskan dendam dan amarah. Daripada terjebak pada pusaran emosi negatif, cobalah untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar anda inginkan. Percayalah anda akan merasa lebih bahagia kedepannya.
Capricorn
Capricorn mendambakan kesuksesan dan rela bekerja keras untuk mencapainya. Namun, sifat keras kepala anda terkadang membuat capricorn menjadi sosok pendendam. Bangun kesuksesan anda untuk diri sendiri, bukan untuk membalas orang lain.
***
