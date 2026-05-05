8 Tanda Generasi Tua Terjebak di Masa Lalu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang terjebak di masa lalu./Magnific/mdrohan
JawaPos.com - Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupan. Namun, tidak semua orang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, terutama generasi yang telah lama hidup dalam sistem nilai, kebiasaan, dan pola pikir tertentu.
Dalam perspektif psikologi, keterikatan berlebihan pada masa lalu dapat membuat seseorang kesulitan memahami realitas saat ini. Hal ini bukan sekadar soal usia, tetapi tentang fleksibilitas mental dan kemampuan beradaptasi.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (4/5), terdapat delapan tanda bahwa seseorang—terutama dari generasi yang lebih tua—mungkin terjebak di masa lalu tanpa menyadari betapa banyak dunia telah berubah.
1. Menganggap Cara Lama Selalu Lebih Baik
Salah satu tanda paling umum adalah keyakinan bahwa “zaman dulu lebih baik.” Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan nostalgia bias, yaitu kecenderungan mengingat masa lalu secara lebih positif daripada kenyataannya.
Mereka mungkin mengatakan bahwa pendidikan dulu lebih berkualitas, anak muda lebih sopan, atau kehidupan lebih sederhana. Padahal, banyak aspek kehidupan modern justru mengalami peningkatan signifikan.
2. Sulit Menerima Teknologi Baru
Penolakan atau ketidaknyamanan terhadap teknologi bukan sekadar soal tidak bisa, tetapi sering kali berkaitan dengan cognitive rigidity (kekakuan kognitif). Ini adalah kondisi di mana seseorang sulit mengubah pola pikir atau menerima hal baru.
Contohnya:
Menolak menggunakan aplikasi digital
Menganggap media sosial tidak penting
Tidak percaya pada transaksi online
