Orang yang Hidup di Masa Lalu Seringkali Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan pola pikir yang belum selesai secara emosional.

Menariknya, orang yang hidup di masa lalu sering kali tidak menyadari kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mereka tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 perilaku yang umum muncul.



1. Terlalu Sering Mengulang Kenangan Lama



Orang yang terjebak di masa lalu cenderung sering mengingat kembali kejadian-kejadian lama—baik yang menyenangkan maupun menyakitkan. Mereka bisa mengulang cerita yang sama berkali-kali, seolah-olah itu masih relevan seperti dulu.



Secara psikologis, ini bisa menjadi tanda bahwa otak belum “menyelesaikan” pengalaman tersebut.



2. Sulit Memaafkan (Diri Sendiri atau Orang Lain)



Mereka sering menyimpan dendam, rasa bersalah, atau penyesalan dalam waktu lama. Alih-alih memproses dan melepaskan emosi itu, mereka terus membawanya ke masa kini.



Akibatnya, energi mental terkuras untuk hal yang sebenarnya sudah berlalu.



3. Membandingkan Masa Kini dengan Masa Lalu



Kalimat seperti “dulu lebih baik…” sering muncul. Mereka merasa masa lalu selalu lebih indah atau lebih bermakna dibanding sekarang.



Padahal, ini sering kali merupakan bias ingatan—otak cenderung mengingat yang baik dan mengaburkan yang buruk.



4. Takut Berubah atau Mencoba Hal Baru



Karena terlalu nyaman (atau terikat) dengan masa lalu, mereka cenderung menghindari perubahan. Hal baru terasa menakutkan karena tidak sesuai dengan “versi lama” diri mereka.



Ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi.



5. Sulit Melepaskan Identitas Lama



Mereka masih melihat diri mereka seperti dulu—misalnya sebagai “orang yang gagal,” “korban,” atau bahkan “orang sukses di masa lalu.”



Identitas ini menjadi batasan yang menghambat perkembangan diri di masa kini.



6. Terjebak dalam “Seandainya”



Pikiran seperti:



“Seandainya aku memilih jalan lain…”

“Seandainya itu tidak terjadi…”



adalah tanda klasik hidup di masa lalu. Pola pikir ini disebut counterfactual thinking dalam psikologi, dan jika berlebihan bisa memicu kecemasan serta depresi.



7. Emosi Mudah Terpancing oleh Hal yang Mengingatkan Masa Lalu



Hal kecil—seperti lagu, tempat, atau bahkan bau tertentu—bisa memicu reaksi emosional yang kuat.



Ini menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu masih “aktif” secara emosional di dalam diri mereka.



8. Sulit Fokus pada Masa Kini



Karena pikiran terus kembali ke masa lalu, mereka sering kesulitan menikmati momen sekarang. Bahkan saat melakukan aktivitas sederhana, pikiran mereka bisa “mengembara” ke kejadian lama.



Akibatnya, kualitas hidup di masa kini menurun.



9. Mengulang Pola yang Sama



Tanpa disadari, mereka bisa mengulang keputusan atau hubungan yang mirip dengan masa lalu—bahkan jika itu menyakitkan.



Ini dikenal sebagai repetition compulsion, yaitu kecenderungan untuk mengulang pola lama demi “menyelesaikan” sesuatu yang belum tuntas secara emosional.



Kenapa Hal Ini Terjadi?



Secara psikologis, hidup di masa lalu sering berkaitan dengan:



Trauma yang belum diproses

Kebutuhan akan penutupan (closure)

Ketakutan terhadap masa depan

Keterikatan emosional yang kuat



Otak manusia memang dirancang untuk belajar dari pengalaman, tetapi jika terlalu fokus ke belakang, kita justru kehilangan arah ke depan.



Bagaimana Cara Keluar dari Pola Ini?



Beberapa langkah yang bisa membantu:



Melatih mindfulness (kesadaran saat ini)

Menulis jurnal untuk memproses emosi

Menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah

Mencari bantuan profesional jika diperlukan



Mengingat masa lalu adalah hal yang wajar—bahkan penting. Namun, ketika masa lalu mulai mengendalikan cara kita berpikir, merasa, dan bertindak, itu bisa menjadi hambatan besar dalam hidup.



