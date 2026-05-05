4 Zodiak yang Sering Merasa Tidak Cukup Baik, Ragu Saat Mendapatkan Cinta yang Tulus

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com - Anda layak mendapatkan healthy relationship dan cinta yang tulus dari pasangan.
Namun, empat zodiak ini justru sering terlalu keras pada diri sendiri dan lebih fokus pada kekurangan daripada menghargai kelebihan yang mereka miliki.
Mengutip informasi dari laman /collective.world mereka kerap merasa tidak cukup baik dan meragukan bahwa diri mereka layak untuk dicintai.
Taurus
Taurus sering merasa kesulitan saat harus melihat betapa berharganya diri mereka sendiri. Anda mengira orang lain juga melihat anda dengan cara yang sama.
Padahal anda perlu mulai melihat diri sendiri seperti anda melihat orang lain. Bersikaplah lebih baik pada diri sendiri, karena anda juga layak untuk dicintai.
Cancer
Saat cancer menemukan sosok yang memperlakukan mereka dengan baik dan mencintai tanpa syarat, anda tetap merasa cemas bahwa semuanya tidak nyata. Padahal tentu saja mereka memilih anda.
Anda perlu belajar mencintai dan memahami diri sendiri. Sebab, anda pantas dan layak untuk dicintai bukan hanya oleh pasangan, tetapi oleh diri sendiri.
Gemini
Gemini sulit percaya bahwa mereka layak dicintai. Anda menganggap semuanya terlalu indah untuk menjadi kenyataan, lalu tanpa sadar merusak hubungan bahkan sebelum benar-benar dimulai.
Namun, jika anda terus merendahkan diri sendiri, anda bisa menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
Virgo
Virgo meyakinkan diri bahwa pasti ada yang salah di dalam diri mereka. Anda membiarkan masa lalu mempengaruhi masa kini.
