Irfan Ferdiansyah
17 April 2026, 23.34 WIB

Jika Cinta Seorang Pria kepada Anda Tulus dan Sejati, Dia Hampir Selalu Akan Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang mencintai seorang pria dengan tulus (Freepik/Thanyakij-12)

JawaPos.com - Cinta sejati sering kali tidak diucapkan dengan kata-kata besar atau janji manis yang berlebihan. Justru, dalam banyak kasus, cinta yang tulus terlihat dari hal-hal sederhana, konsisten, dan penuh makna. Psikologi hubungan menunjukkan bahwa pria yang benar-benar mencintai akan memperlihatkan pola perilaku tertentu yang sulit dipalsukan dalam jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (16/4), jika Anda bertanya-tanya apakah perasaan seorang pria terhadap Anda benar-benar tulus, perhatikan delapan perilaku berikut ini.

1. Dia Konsisten, Bukan Sekadar Intens di Awal

Di awal hubungan, banyak orang bisa terlihat penuh perhatian dan romantis. Namun, pria yang benar-benar mencintai tidak hanya hadir dengan energi besar di awal saja dia konsisten.

Psikologi menyebut konsistensi sebagai indikator utama komitmen emosional. Jika dia tetap menunjukkan perhatian, komunikasi, dan kepedulian bahkan setelah fase "honeymoon" berlalu, itu tanda kuat bahwa perasaannya bukan sekadar sementara.

2. Dia Mendengarkan Anda dengan Sungguh-Sungguh

Bukan hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan. Pria yang tulus akan memperhatikan detail kecil tentang Anda, apa yang Anda suka, apa yang membuat Anda cemas, bahkan hal-hal yang mungkin Anda anggap sepele.

Dalam psikologi komunikasi, ini disebut active listening, yang menunjukkan empati dan keterlibatan emosional yang tinggi. Jika dia mengingat hal-hal kecil tentang Anda, itu bukan kebetulan karena Anda penting baginya.

3. Dia Menghargai Anda, Bahkan saat Berbeda Pendapat

Tidak semua hubungan selalu harmonis. Perbedaan pendapat pasti terjadi. Namun, pria yang mencintai dengan tulus tidak akan merendahkan, memanipulasi, atau mengabaikan Anda saat konflik muncul.

Sebaliknya, dia tetap menghargai perspektif Anda. Dia mungkin tidak selalu setuju, tetapi dia akan berusaha memahami.

Ini mencerminkan emotional maturity, yang menurut psikologi adalah fondasi penting dalam hubungan jangka panjang.

4. Dia Melibatkan Anda dalam Hidupnya

Pria yang serius tidak akan menyembunyikan Anda dari dunianya. Dia akan mengenalkan Anda pada teman, keluarga, atau setidaknya membuat Anda merasa menjadi bagian dari hidupnya.

Lebih dari itu, dia juga akan melibatkan Anda dalam keputusan penting, baik besar maupun kecil. Ini menunjukkan bahwa dia melihat Anda sebagai partner, bukan sekadar pelengkap.

5. Dia Mendukung Pertumbuhan Anda

Cinta sejati tidak membatasi, ia mendorong. Jika seorang pria benar-benar mencintai Anda, dia tidak akan merasa terancam oleh perkembangan Anda.

Sebaliknya, dia akan:

Mendukung impian Anda
Mendorong Anda menjadi versi terbaik diri sendiri
Bangga atas pencapaian Anda

Dalam psikologi hubungan, ini dikenal sebagai secure attachment, di mana seseorang merasa aman sehingga tidak perlu mengontrol atau menahan pasangannya.

6. Dia Hadir saat Anda Membutuhkannya

Bukan hanya saat segalanya menyenangkan, tetapi juga saat sulit.

Pria yang tulus akan ada ketika Anda sedang stres, sedih, atau menghadapi masalah. Dia mungkin tidak selalu punya solusi, tetapi kehadirannya menunjukkan bahwa dia peduli.

Psikologi menyebut ini sebagai emotional availability, kemampuan untuk hadir secara emosional dalam hubungan.

7. Dia Jujur, Bahkan ketika Itu Tidak Nyaman

Kejujuran adalah tanda penting dari cinta yang matang. Pria yang mencintai Anda tidak akan terus-menerus mengatakan apa yang ingin Anda dengar hanya untuk menyenangkan Anda.

Dia akan jujur dengan cara yang tetap menghargai perasaan Anda. Ini karena dia lebih menghargai hubungan yang sehat daripada sekadar menjaga kenyamanan sementara.

8. Dia Berusaha Memperbaiki Hubungan, Bukan Menghindar

Setiap hubungan pasti menghadapi masalah. Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang meresponsnya.

Pria yang mencintai dengan tulus tidak akan lari dari masalah. Dia akan berusaha:

Berkomunikasi
Mencari solusi
Memperbaiki kesalahan

Dalam psikologi, ini disebut repair attempts, usaha untuk memperbaiki hubungan setelah konflik. Ini adalah salah satu indikator terkuat dari hubungan yang sehat dan tahan lama.

Penutup

Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi, kehadiran, dan niat yang tulus. Perilaku-perilaku di atas bukan hanya tanda bahwa seorang pria mencintai Anda, tetapi juga bahwa dia siap membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, penting untuk diingat: tidak ada manusia yang sempurna. Yang perlu Anda lihat adalah pola, bukan satu-dua kejadian.

Jika sebagian besar tanda ini ada, kemungkinan besar Anda tidak hanya dicintai—tetapi dicintai dengan cara yang benar.

Editor: Candra Mega Sari
