Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
17 April 2026, 19.41 WIB

4 Zodiak yang Paling Tulus Mencintai, Sangat Protektif Pada Orang-Orang Tersayang

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal mencintai dengan sepenuh hati, mencurahkan seluruh usaha mereka ke dalam menjalani hubungannya bersama pasangan.

Mereka adalah sosok orang yang tulus, rela melakukan berbagai hal demi kebahagiaan orang yang mereka cintai. Bukan hanya soal materi, mereka juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk pasangannya.

Mengutip informasi dari laman ollective.world empat zodiak berikut adalah sosok yang tulus dalam mencintai.  

Cancer dikenal memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka sensitif dan penuh perhatian, serta akan melakukan apa saja untuk membuat pasangannya merasa dicintai dan dihargai. Cancer sangat protektif terhadap orang yang mereka cintai dan akan membela mereka dengan segala cara.

Leo mencintai dengan intensitas kuat dan penuh gairah. Mereka ingin menjadi segala bagi anda, dan mereka juga mengharapkan hal yang sama sebagai balasan. Bersama leo, anda akan selalu merasa menjadi pusat dunia. Anda tidak akan pernah meragukan seberapa besar rasa cinta mereka. 

Scorpio dikenal dengan kemampuan mencintai dengan tulus. Saat scorpio jatuh cinta, mereka melakukan dengan tekad dan komitmen yang tidak tergoyahkan terhadap pasangannya. Mereka menunjukkan cinta lewat kata-kata, tidakan, dan sentuhan. Scorpio penuh kasih, perhatian, dan sepenuhnya setia. 

Pisces dikenal romantis, sensitif, dan memiliki jiwa yang penuh imajinasi. Mereka akan terhubung dengan anda pada tingkat emosional yang dalam dan berbagai harapan, mimpi, serta ketakutan mereka. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore