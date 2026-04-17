4 Zodiak yang Paling Tulus Mencintai, Sangat Protektif Pada Orang-Orang Tersayang

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal mencintai dengan sepenuh hati, mencurahkan seluruh usaha mereka ke dalam menjalani hubungannya bersama pasangan.
Mereka adalah sosok orang yang tulus, rela melakukan berbagai hal demi kebahagiaan orang yang mereka cintai. Bukan hanya soal materi, mereka juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk pasangannya.
Mengutip informasi dari laman ollective.world empat zodiak berikut adalah sosok yang tulus dalam mencintai.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 18 April 2026: Kurang Fokus, Waspadai Konflik dan Keuangan
Cancer
Cancer dikenal memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka sensitif dan penuh perhatian, serta akan melakukan apa saja untuk membuat pasangannya merasa dicintai dan dihargai. Cancer sangat protektif terhadap orang yang mereka cintai dan akan membela mereka dengan segala cara.
Leo
Leo mencintai dengan intensitas kuat dan penuh gairah. Mereka ingin menjadi segala bagi anda, dan mereka juga mengharapkan hal yang sama sebagai balasan. Bersama leo, anda akan selalu merasa menjadi pusat dunia. Anda tidak akan pernah meragukan seberapa besar rasa cinta mereka.
Scorpio
Scorpio dikenal dengan kemampuan mencintai dengan tulus. Saat scorpio jatuh cinta, mereka melakukan dengan tekad dan komitmen yang tidak tergoyahkan terhadap pasangannya. Mereka menunjukkan cinta lewat kata-kata, tidakan, dan sentuhan. Scorpio penuh kasih, perhatian, dan sepenuhnya setia.
Pisces
Pisces dikenal romantis, sensitif, dan memiliki jiwa yang penuh imajinasi. Mereka akan terhubung dengan anda pada tingkat emosional yang dalam dan berbagai harapan, mimpi, serta ketakutan mereka.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?