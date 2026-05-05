Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 5 Mei 2026 | 19.48 WIB

4 Zodiak Paling Artistik, Memiliki Bakat dan Selera Tinggi Terhadap Seni

Ilustrasi artistik/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak ini dikenal memiliki jiwa seni yang kuat dengan apresiasi tinggi terhadap berbagai bentuk karya artistik.

Bagi mereka, seni bukan sekedar hiburan, tetapi cara untuk mempertajam perasaan sekaligus mengekspresikan emosi mereka yang terdalam. 

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang memiliki jiwa seni paling artistik

Pisces memahami bahwa seni diciptakan untuk membangkitkan perasaan. Mereka menikmati berbagai jenis media seni, mulai dari musik, lukisan, gambar, tari, menulis, sampai fotografi. Mereka selalu berusaha membangkitkan emosi yang kuat melalui setiap karya mereka.

Gemini sangat tertarik pada dunia sendiri. Gemini adalah komunikator yang hebat, sehingga mereka sangat menyukai bentuk seni yang melibatkan bahasa, seperti puisi, sajak, prosa.

Aquarius melihat seni dari sudut pandang berbeda. Mereka juga tidak suka mengikuti arus dan memiliki keinginan kuat untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Aquarius menginginkan karya mereka menyampaikan pesan mendalam, menginspirasi, dan menumbuhkan rasa empati yang lebih besar.

Scorpio adalah sosok intuitif yang artistik. Mereka sensitif dan emosional, mereka menemukan pelampiasan yang besar dalam menciptakan berbagai bentuk seni. Karya mereka memang tidak untuk semua orang, dan itu tidak masalah, karena tidak semua orang mampu menghargai visi mereka yang indah sekaligus penuh misteri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
