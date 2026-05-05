Pecah Telur di 5 Mei 2026! 4 Zodiak Ini Panen Keberuntungan Besar dalam Keuangan dan Karier

JawaPos.com - Tanggal 5 Mei 2026 menjadi titik penting bagi sebagian zodiak yang selama ini berjuang dalam diam.

Pergerakan Bulan dari Sagitarius menuju Capricorn membawa perubahan energi yang lebih serius, terstruktur, dan berorientasi pada hasil nyata.

Ini bukan lagi tentang sekadar mencoba, melainkan tentang membuktikan hasil dari usaha yang telah lama dilakukan.

Energi Capricorn dikenal sebagai simbol kerja keras, tanggung jawab, dan pencapaian sosial.

Dalam posisi ini, Bulan mendorong Anda untuk menekan sisi emosional dan lebih fokus pada tujuan jangka panjang.

Meskipun terasa lebih kaku, kondisi ini justru membantu Anda mengambil keputusan yang lebih rasional dan strategis.

Pada hari ini, keberuntungan tidak datang dari hal instan, tetapi dari kemampuan Anda menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar.

4 zodiak diprediksi mengalami “pecah telur” atau titik balik dalam keuangan dan karier dikutip dari Yourtango.com pada Selasa (05/05).

Momentum ini menjadi awal dari fase yang lebih stabil dan menguntungkan.