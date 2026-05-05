4 Zodiak yang Membenci Diri Sendiri, Kurang Menerapkan Self Love dalam Kehidupan Sehari-Hari

Ilustrasi kurang percaya diri/freepik
JawaPos.com-Membenci diri sendiri masih sering dialami oleh sebagian orang. Padahal sikap ini mencerminkan kurangnya penerimaan terhadap diri dan apa yang telah diberikan oleh tuhan.
Beberapa zodiak bahkan dikenal lebih rentan tidak percaya diri. Perasaan malu, bersalah, percaya diri rendah kerap muncul pada diri zodiak ini.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang terkesan memiliki kepercayaan diri rendah dan cenderung membenci diri sendiri.
Virgo
Virgo dipenuhi keraguan diri dan pikiran cemas yang terus mengganggu. Mereka dikenal sebagai zodiak yang mudah menghakimi dan itu tidak hanya berlaku pada orang lain, mereka sangat keras pada diri sendiri. Hal ini membuat mereka rentan terhadap rasa kurang percaya diri.
Gemini
Gemini cenderung kritik terhadap diri sendiri dan kecemasan tanpa akhir. Oleh karena itu, seseorang mengatakan menyukai atau mengagumi mereka. Meski dikenal sebagai overthinker, mereka tidak menyadari bahwa kebiasaan berpikir berlebihan inilah akar masalahnya.
Libra
Libra terlihat percaya diri, sering mengkritik orang lain, padahal diam-diam itu berasal dari rasa ragu terhadap diri sendiri. Mereka menetapkan standar yang tidak realistis, lalu disaat gagal mencapai nya,mereka tidak sadar bahwa sejak awal mereka sudah menjebak diri sendiri.
Cancer
Cancer adalah zodiak yang paling emosional. Cancer tidak stabil, tetapi mereka memang lebih emosional dibanding zodiak lain. Mereka terus memikirkan hal-hal negatif yang terjadi, terutama kegagalan dalam percintaan. Ironisnya, kegagalan itu sering terjadi karena citra diri mereka yang buruk, mereka bisa merasa kesal ketika disukai orang lain dan justru mendorong mereka menjauh.
