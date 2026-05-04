4 Zodiak yang Langsung Ilfeel dan Pergi Jika Anda Terlalu Cuek, Paling Anti Menghadapi Sok Cool

JawaPos.com-Beberapa orang beranggapan bersikap jual mahal dan cool membuat gebetan semakin jatuh cinta dan tertarik.
Namun tidak semua orang suka menjadi misterius. Ada beberapa zodiak yang justru ilfeel dan hilang minat saat pasangannya jual mahal.
Mengutip informasi dari laman collective.world empat zodiak ini bisa marah, saat pasangannya bersikap terlalu cuek.
Leo
Leo ingin merasa diinginkan. Jika anda tidak berusaha menghubungi mereka, leo akan menganggap anda tidak tertarik. Jika anda ingin leo juga menyukai anda, anda harus memberi mereka perhatian yang cukup dan menunjukkan perasaan anda dengan jelas.
Gemini
Gemini bisa kehilangan minat dengan cepat. Komunikasi adalah hal yang penting bagi mereka. Bukan berarti mereka ingin anda mengirim pesan setiap saat, namun mereka tidak ingin anda menghilang selama berminggu-minggu. Mereka butuh keseimbangan, jika tidak gemini bisa beralih ke lain hati.
Scorpio
Scorpio membutuhkan kepastian bahwa anda sama seriusnya dengan mereka. Scorpio tidak mau menjadi satu-satunya pihak yang paling peduli. Mereka juga akan menjadi dingin dan melupakan anda. Scorpio, anda harus jelas dan konsisten saat menunjukkan perasaan. Mereka tidak butuh pesan terus menerus, namun kepastian, bahwa anda tidak berubah pikiran.
Pisces
Pisces ingin mendengarkan cerita anda dan juga berbagi dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Pisces ingin anda membalas pesan dan juga sesekali memulai percakapan. Jika anda tiba-tiba menghilang, mereka akan menganggap anda sudah tidak tertarik.
