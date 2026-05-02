4 Zodiak Paling Butuh Didengar, Haus Akan Perhatian Pasangan dan Sangat Manja Soal Urusan Quality Time

Ilustrasi kekasih/freepik
JawaPos.com - Bagi keempat zodiak ini, mendengarkan pasangan berbicara adalah hal yang paling mendasar di dalam hubungan.
Hal itu berarti anda peduli dengan setiap detail di dalam diri mereka. Keempat zodiak ini berharap anda seharusnya benar-benar memperhatikan, mengajukan pertanyaan, dan terlibat secara penuh.
Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang ingin memiliki pasangan yang bisa menjadi pendengar yang baik, tanpa memotong pembicaraan mereka.
Scorpio
Scorpio tidak suka mengulang perkataan. Jika mereka menetapkan batasan lalu anda mengabaikannya, mereka akan merasa jenuh dan kesal.
Mereka menginginkan pasangan yang benar-benar memperhatikan dan mengingat hal kecil tentang diri mereka. Scorpio mungkin tidak langsung putus hanya karena anda tidak perhatian. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi berbicara dengan anda.
Gemini
Gemini ingin membangun koneksi yang dalam dan bermakna. Mereka benar-benar peduli dengan apa yang orang lain katakan, dan mereka berharap anda juga melakukan hal yang sama.
Jika anda tidak benar-benar mendengarkan hanya mengangguk atau malah sibuk dengan ponsel, mereka akan merasa tidak dihargai.
Leo
Leo ingin anda memperhatikan setiap kata dari mereka. Leo juga berharap anda menikmati cerita mereka dan ingin mendengarkan lebih banyak.
Jika anda tidak menikmati kebersamaan dengan leo, menurut mereka tidak ada alasan untuk melanjutkan hubungan.
Pisces
Pisces benar-benar memperhatikan saat orang lain berbicara karena menghargai pikiran dan perasaan tersebut.
