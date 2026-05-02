Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 2 Mei 2026 | 20.32 WIB

3 Zodiak Ini Suka Taklukkan Orang Cool dan Misterius, Mengagumi Pasangan yang Sulit Ditebak

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Sebagian besar zodiak tidak tahan dengan sosok yang tidak mudah ditebak.

Mereka ingin tahu segalanya pada posisi yang jelas, bahkan sejak awal memulai hubungan.

Mereka tidak ingin ada rahasia dan dusta di antara keduanya. Namun tidak semua orang berpikiran begitu.

Mengutip informasi dari laman  be//collective.world berikut tiga zodiak yang justru mencari sosok cool dan misterius.

Scorpio nyaman mengenal hal-hal dasar terlebih dahulu, lalu mengungkap lebih banyak seiring berjalannya waktu. Sedikit misteri justru membuat mereka tertarik dan menjaga rasa penasaran. Namun, saat hubungan sudah semakin serius, mereka tidak suka jika anda masih menyembunyikan sesuatu. Mereka ingin mengetahui segalanya tanpa harus terus bertanya, supaya bisa merasa lebih aman.

Leo termasuk zodiak yang cukup kompleks karena mereka ingin dikejar.  Oleh karena it, mereka tidak masalah jika harus saling mengenal secara perlahan, tanpa langsung membuka semuanya di hari pertama bertemu. Selama anda tidak berbohong atau menyembunyikan hal penting yang seharusnya diketahui sejak awal, sedikit misteri justru membuat hubungan semakin menarik.

Aquarius bukan tipe yang terbuka saat pertama kali bertemu.sedikit misteri justru membuat hubungan terasa seru dan mengurangi tekanan untuk membuka semua rahasia dengan cepat. Mereka ingin mengenal satu sama lain perlahan,memastikan kecocokan, sebelum akhirnya berbagai tentang masa lalu, beban hidup, dan hal-hal sensitif lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
