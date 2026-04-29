4 Pasang Zodiak yang Ditakdirkan Bersama dan Sulit Dipisahkan, Meskipun Diterpa Berbagai Cobaan

JawaPos.com- Cinta yang dalam justru hadir dalam sifat kesepahaman antara dua orang yang membuat hubungan asmara menjadi tenang, saling pengertian, dan sentuhan yang kuat yang tidak bisa dipahami orang lain.

Seperti yang dialami oleh dua sejoli berikut ini. Mereka adalah cerminan jiwa satu sama lain. Keduanya bisa membangun koneksi yang mendalam.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang sudah ditakdirkan bersama dan sulit untuk dipisahkan.

Aries dan leo

Bersama mereka menjadi kekuatan yang tidak tertandingi. Mereka saling mendorong sampai batas maksimal. Tetapi mereka bukan tipe zodiak yang suka menyimpan dendam. Mereka selalu berada di dalam hubungan yang tepat. Di dalam hubungan yang tepat, dua sejoli ini mampu tumbuh dan berkembang.

Cancer dan pisces

Hubungan antara cancer dan pisces bisa menjadi salah satu hubungan yang paling penuh gairah. Mereka saling memahami di tingkat yang sulit dimengerti orang lain. Mereka merasakan segalanya dengan sangat sangat dalam, baik fase terindah maupun yang menyakitkan.

Taurus dan capricorn

Dua zodiak ini membangun fondasi yang kuat dengan nilai hidup dan tujuan yang sejalan, sehingga menciptakan rasa aman dan stabil. Kisah cinta mereka mungkin tidak dipenuhi drama naik turun yang ekstrem, tetapi justru kisah cinta yang bertahan lama dan semakin dalam seiring berjalannya waktu.

Gemini dan aquarius

Mereka adalah dua sejoli bebas yang senang mengeksplorasi ide dan kemungkinan baru. Mereka memahami bahwa cinta bukan soal memiliki, tetapi tentang bagaimana rasa hormat dan kekaguman saling diberikan. Mereka bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya, dan hal itu yang membuat cinta mereka terus menyala.