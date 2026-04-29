Bukan Kaku, Ini Alasan Sebenarnya Kenapa Zodiak Capricorn Sering Dianggap Nggak Asik

Ilustrasi zodiak capricorn (freepik)
JawaPos.com-Sering dengar anggapan kalau zodiak Capricorn itu membosankan? Banyak orang melabeli sosok berzodiak elemen bumi ini sebagai pribadi yang terlalu datar, kaku, dan kurang asyik diajak bersosialisasi. Seolah-olah, kesenangan adalah musuh terbesar mereka.
Padahal, stigma tersebut muncul karena kita belum memahami cara kerja otak Capricorn. Mereka tidak benar-benar membosankan, hanya saja mereka memiliki prioritas yang sangat berbeda dibandingkan zodiak lainnya. Bagi Capricorn, kenyamanan hidup baru bisa dirasakan setelah tanggung jawab utama tuntas.
Sifat praktis dan realistis yang sering dianggap "kurang pergaulan" ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Mereka hanya ingin memastikan masa depan tetap aman. Dilansir dari Your Tango, mari kita bedah sisi lain dari zodiak Capricorn yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya.
Kedisiplinan Ekstrem sebagai "Tameng" Mental
Bagi seorang Capricorn, prinsip "bekerja dulu, bermain kemudian" adalah harga mati. Daftar pekerjaan mereka sering kali seolah tidak ada habisnya, sehingga waktu untuk bersantai kerap dikorbankan. Inilah alasan mengapa mereka jarang terlihat di acara-acara spontan atau pesta yang dadakan.
Bagi mereka, menyelesaikan tugas lebih awal adalah kunci kesehatan mental.
Sikap kaku ini sering kali membuat teman-teman di sekitarnya merasa lelah. Namun, ada alasan emosional yang mendalam di balik tindakan tersebut.
Pada dasarnya, kebosanan yang terlihat dari luar hanyalah mekanisme pertahanan agar mereka tetap merasa memegang kendali. Ketika semua tugas sudah terorganisir dengan rapi, barulah seorang Capricorn bisa bernapas lega dan benar-benar menikmati waktu luang mereka.
