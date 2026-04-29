Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 29 April 2026 | 13.59 WIB

Bukan Kaku, Ini Alasan Sebenarnya Kenapa Zodiak Capricorn Sering Dianggap Nggak Asik

Ilustrasi zodiak capricorn (freepik) - Image

JawaPos.com-Sering dengar anggapan kalau zodiak Capricorn itu membosankan? Banyak orang melabeli sosok berzodiak elemen bumi ini sebagai pribadi yang terlalu datar, kaku, dan kurang asyik diajak bersosialisasi. Seolah-olah, kesenangan adalah musuh terbesar mereka.

Padahal, stigma tersebut muncul karena kita belum memahami cara kerja otak Capricorn. Mereka tidak benar-benar membosankan, hanya saja mereka memiliki prioritas yang sangat berbeda dibandingkan zodiak lainnya. Bagi Capricorn, kenyamanan hidup baru bisa dirasakan setelah tanggung jawab utama tuntas.

Sifat praktis dan realistis yang sering dianggap "kurang pergaulan" ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Mereka hanya ingin memastikan masa depan tetap aman. Dilansir dari Your Tango, mari kita bedah sisi lain dari zodiak Capricorn yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya.

Kedisiplinan Ekstrem sebagai "Tameng" Mental

Bagi seorang Capricorn, prinsip "bekerja dulu, bermain kemudian" adalah harga mati. Daftar pekerjaan mereka sering kali seolah tidak ada habisnya, sehingga waktu untuk bersantai kerap dikorbankan. Inilah alasan mengapa mereka jarang terlihat di acara-acara spontan atau pesta yang dadakan.

Bagi mereka, menyelesaikan tugas lebih awal adalah kunci kesehatan mental.

Sikap kaku ini sering kali membuat teman-teman di sekitarnya merasa lelah. Namun, ada alasan emosional yang mendalam di balik tindakan tersebut.

Pada dasarnya, kebosanan yang terlihat dari luar hanyalah mekanisme pertahanan agar mereka tetap merasa memegang kendali. Ketika semua tugas sudah terorganisir dengan rapi, barulah seorang Capricorn bisa bernapas lega dan benar-benar menikmati waktu luang mereka.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Orang dengan Pendengaran Sempurna tapi Tetap Pakai Subtitle Saat Nonton Netflix? Ternyata Ini 7 Ciri Uniknya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang dengan Pendengaran Sempurna tapi Tetap Pakai Subtitle Saat Nonton Netflix? Ternyata Ini 7 Ciri Uniknya Menurut Psikologi

Rabu, 29 April 2026 | 16.25 WIB

Hanya 1 Persen Orang yang Bisa Melakukannya! Terungkap Alasan Medis Mengapa Kita Sulit Membaca dalam Mimpi - Image
Kesehatan

Hanya 1 Persen Orang yang Bisa Melakukannya! Terungkap Alasan Medis Mengapa Kita Sulit Membaca dalam Mimpi

Rabu, 29 April 2026 | 16.00 WIB

Orang yang Menyimpan Setiap Struk Belanja "untuk Berjaga-jaga", Biasanya Mereka Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Menyimpan Setiap Struk Belanja "untuk Berjaga-jaga", Biasanya Mereka Memiliki 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Rabu, 29 April 2026 | 15.15 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore