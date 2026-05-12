Rabbany Wanadriani
Rabu, 13 Mei 2026 | 01.29 WIB

6 Ciri Kepribadian Unik Ini Dimiliki oleh Orang yang Tersenyum Pada Orang Asing, Psikologi Ungkapkan Hal Ini!

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik)

JawaPos.com – Ada orang-orang yang secara alami selalu memberikan senyum hangat kepada siapa pun, bahkan kepada orang yang belum mereka kenal sekalipun.

Kebiasaan sederhana tersebut ternyata mencerminkan energi positif yang kuat dalam diri mereka.

Dalam sudut pandang psikologi, individu yang mudah tersenyum kepada orang asing umumnya memiliki enam karakteristik kepribadian yang khas. Hal ini sebagaimana dikutip dari Geediting.

1. Mereka berempati

Orang yang sering tersenyum pada orang asing umumnya memiliki empati yang tinggi.

Seolah-olah mereka secara intuitif peka terhadap emosi orang-orang sekitar sehingga cenderung menawarkan senyuman pada mereka yang mengalami hari berat.

Sifat empati mendorong mereka untuk membuat orang lain merasa diakui, dilihat, dan dihargai.

2. Mereka optimis

Kalau Anda pernah bertemu dengan seseorang yang tampak selalu tersenyum, kemungkinan besar ia memiliki sifat optimis.

Optimisme pada gilirannya, sering terwujud melalui senyum ramah, bahkan terhadap orang-orang asing.

Optimisme bukan hanya soal mengharapkan hasil baik, tetapi juga mempertahankan perspektif positif bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana.

3. Mereka memancarkan kepuasan batin

Orang yang tersenyum pada orang asing biasanya memendam rasa kepuasan dalam diri.

Mereka mensyukuri apa yang dimiliki, menghargai prestasi, dan berdamai dengan kekurangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
