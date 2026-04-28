Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 29 April 2026 | 05.53 WIB

4 Zodiak Ini Paling Tidak Bisa dengan Mixed-Signals, Tidak Minat dengan Hubungan yang Setengah-Setengah

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com - Mixed signals memang membuat banyak orang merasa tidak nyaman.

Perasaan membingungkan, saat ada seseorang yang mendekati dan kemudian pergi, membuat batin dan mental merasa kelelahan.

Itulah lika-liku kehidupan asmara di dunia modern. Namun, keempat zodiak ini seperti sangat benci pada orang-orang yang melakukan mixed signals pada mereka. 

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang paling anti dengan orang yang memberikan mixed-signals.

Cancer tidak tertarik pada hubungan yangs setengah-setengah. Mereka akan mencintai dengan sepenuh hati. Cancer sendiri tidak tahu harus menghadapi seseorang yang memberi mixed-signals.

Mereka bingung berapa lama harus menunggu untuk melihat apakah orang tersebut benar-benar menepati janji.

Capricorn adalah sosok yang sangat lugas. Anda bisa mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Capricorn adalah sosok orang yang jujur dan blak-blakan.

Mereka justru bingung harus menghadapi sosok yang tidak jelas, seperti saat mereka memberikan mixed signals. 

Virgo tidak suka merasa tersesat dan bingung. Oleh karena itu, mereka tidak tahu saat seseorang yang harus memberikan mixed signals.

Virgo lebih memilih untuk memberitahu secara langsung bahwa mereka tidak suka. 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jika Seseorang Sering Melakukan 5 Hal Kecil Ini, Itu Bisa Jadi Tanda Pasif-Agresif yang Diam-Diam Merusak Hubungan - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Sering Melakukan 5 Hal Kecil Ini, Itu Bisa Jadi Tanda Pasif-Agresif yang Diam-Diam Merusak Hubungan

Selasa, 28 April 2026 | 02.41 WIB

Ji Ye Eun Ungkap Pertemuan Pertamanya dengan Vata, Member Running Man Heboh - Image
Entertainment

Ji Ye Eun Ungkap Pertemuan Pertamanya dengan Vata, Member Running Man Heboh

Selasa, 28 April 2026 | 00.08 WIB

4 Zodiak yang Berani Menegur Pasangan Demi Kebaikan Hubungan, Mengutamakan Kejujuran dan Kedewasaan dalam Menghadapi Masalah Saat Pacaran - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Berani Menegur Pasangan Demi Kebaikan Hubungan, Mengutamakan Kejujuran dan Kedewasaan dalam Menghadapi Masalah Saat Pacaran

Selasa, 28 April 2026 | 00.03 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore